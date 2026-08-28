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Pravděpodobné sestavy: Slavia do derby s Chorým i Chytilem, nasadí Sparta nové posily?

Radost Mojmíra Chytila a Tomáše Chorého
Radost Mojmíra Chytila a Tomáše ChoréhoZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
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iSport.cz
Chance Liga
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Velký víkend je tu! Vrcholem 6. kola fotbalové Chance Ligy bude v neděli večer očekávané derby Sparty se Slavií. Využijí Letenští některou z čerstvých posil? A nasadí „sešívaní“ od první minuty Tomáše Chorého? Zajímavý zápas se hraje i v Liberci, kam přijede Hradec, Radoslava Kováče čeká ligová plzeňská premiéra proti Slovácku. Projděte si v tradičním článku serveru iSport pravděpodobné sestavy všech týmů.

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  • Obrana Bohemians sice inkasovala jen pětkrát, ale Klokani povolí soupeřům v průměru 16,3 střely na jeden zápas, což je nejvyšší číslo v celé Chance Lize.
  • Aleš Majer sází na osvědčenou sestavu. V posledních třech kolech vyslal do boje stejnou základní jedenáctku a čtyřikrát beze změny nastoupila Boleslav v lize jen jednou, a to v září 2013.

  • Potkají se dva největší smolaři. Podle modelu očekávaných bodů zaostávají Pardubice za předvedenou hrou nejvíce a v tabulce jsou o osm míst níž, než by měly. Druhý nejhorší je v tomto ohledu Artis (7 míst).
  • Obě mužstva zdobí přímočará hra – Pardubice mají nejvyšší vertikální rychlost postupu s míčem v lize (2,4 metru za sekundu), Artis je hned druhý (2,2).

  • Oba týmy se soustředí především na defenzivu. Méně dotyků s míčem ve vápně soupeře než Zlín (12,6) a Zbrojovka (15,3) má pouze Jablonec (11,7).
  • Antonín Vaníček rozhodl dvěma góly poslední utkání Zbrojovky proti Teplicím (2:0). Stačily mu tři střelecké pokusy. Na stejný počet branek předtím potřeboval 100 ligových zápasů a 48 střel.

  • Sigma už se v tomto ročníku čtyřikrát prosadila z přímého kopu. Dvakrát přímou střelou a dvakrát po centru do vápna. Všechny ostatní ligové týmy vsítily z volných kopů dohromady tři branky.
  • Vít Škrkoň se při pohárové výhře Baníku proti Spartě Brno (9:0) blýskl sedmi góly a ve všech soutěžích je suverénně nejlepším klubovým kanonýrem. V lize zatím naskakoval pouze z lavičky.

  • Potkají se dvě výborné obrany. Slovan v této ligové sezoně inkasuje v průměru 0,6 gólu na zápas a Votroci 0,67. Lepší defenzivu má pouze Jablonec (0,33).
  • Slovan se může spolehnout na sílu z lavičky. Střídající hráči Liberce už přinesli tři góly, což je nejvyšší počet napříč celou Chance Ligou.

  • Oba kluby zažívají velmi špatný start. Slovácko vůbec poprvé v historii získalo v nejvyšší soutěži jen jeden bod z pěti zápasů. Plzeňských pět bodů je nejhorší start od sezony 2015/16 (také 5 bodů).
  • Michal Trávník zapsal nejvíc střeleckých pokusů (10) a druhý nejvyšší počet vytvořených šancí (7) z celého týmu. Sedmnáctkrát se přímo podílel na střele, ale stále čeká na gól či asistenci. Hůř je na tom v celé lize pouze Lukáš Provod (24).

  • Dá se čekat velký počet centrů. Žádný tým nepošle do vápna na zápas víc takových míčů než Jablonec (26). Teplice jsou v tomto ohledu v Chance Lize třetí (24,2).
  • Jablonec zvítězil ve všech třech ligových utkáních tohoto ročníku, přestože si vytvoří v průměru na zápas šance s hodnotou jen 0,83 očekávaného gólu. Hůř je na tom pouze Zlín (0,81).

  • Ofenzivně se oběma „S“ daří. Slavia má se 14 góly nejlepší útok v lize, Sparta je s 12 trefami druhá. Pražské celky si vytvářejí také nejvíc šancí (Slavia 2,7 xG na zápas, Sparta 1,8).
  • Za „sešívané“ se v tomto ligovém ročníku gólově prosadilo už devět různých hráčů a mají nejrozmanitější střeleckou sestavu v TOP 10 evropských ligách.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Liberec53116:310
4Olomouc531110:710
5Sparta530212:79
6Jablonec33005:19
7Zbrojovka42116:37
8Hr. Králové32104:27
9Teplice521210:127
10Baník42023:66
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Pardubice50144:101
14Slovácko50144:111
15Artis50144:121
16Zlín50053:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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