Pravděpodobné sestavy: Slavia do derby s Chorým i Chytilem, nasadí Sparta nové posily?
Velký víkend je tu! Vrcholem 6. kola fotbalové Chance Ligy bude v neděli večer očekávané derby Sparty se Slavií. Využijí Letenští některou z čerstvých posil? A nasadí „sešívaní“ od první minuty Tomáše Chorého? Zajímavý zápas se hraje i v Liberci, kam přijede Hradec, Radoslava Kováče čeká ligová plzeňská premiéra proti Slovácku. Projděte si v tradičním článku serveru iSport pravděpodobné sestavy všech týmů.
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- Obrana Bohemians sice inkasovala jen pětkrát, ale Klokani povolí soupeřům v průměru 16,3 střely na jeden zápas, což je nejvyšší číslo v celé Chance Lize.
- Aleš Majer sází na osvědčenou sestavu. V posledních třech kolech vyslal do boje stejnou základní jedenáctku a čtyřikrát beze změny nastoupila Boleslav v lize jen jednou, a to v září 2013.
- Potkají se dva největší smolaři. Podle modelu očekávaných bodů zaostávají Pardubice za předvedenou hrou nejvíce a v tabulce jsou o osm míst níž, než by měly. Druhý nejhorší je v tomto ohledu Artis (7 míst).
- Obě mužstva zdobí přímočará hra – Pardubice mají nejvyšší vertikální rychlost postupu s míčem v lize (2,4 metru za sekundu), Artis je hned druhý (2,2).
- Oba týmy se soustředí především na defenzivu. Méně dotyků s míčem ve vápně soupeře než Zlín (12,6) a Zbrojovka (15,3) má pouze Jablonec (11,7).
- Antonín Vaníček rozhodl dvěma góly poslední utkání Zbrojovky proti Teplicím (2:0). Stačily mu tři střelecké pokusy. Na stejný počet branek předtím potřeboval 100 ligových zápasů a 48 střel.
- Sigma už se v tomto ročníku čtyřikrát prosadila z přímého kopu. Dvakrát přímou střelou a dvakrát po centru do vápna. Všechny ostatní ligové týmy vsítily z volných kopů dohromady tři branky.
- Vít Škrkoň se při pohárové výhře Baníku proti Spartě Brno (9:0) blýskl sedmi góly a ve všech soutěžích je suverénně nejlepším klubovým kanonýrem. V lize zatím naskakoval pouze z lavičky.
- Potkají se dvě výborné obrany. Slovan v této ligové sezoně inkasuje v průměru 0,6 gólu na zápas a Votroci 0,67. Lepší defenzivu má pouze Jablonec (0,33).
- Slovan se může spolehnout na sílu z lavičky. Střídající hráči Liberce už přinesli tři góly, což je nejvyšší počet napříč celou Chance Ligou.
- Oba kluby zažívají velmi špatný start. Slovácko vůbec poprvé v historii získalo v nejvyšší soutěži jen jeden bod z pěti zápasů. Plzeňských pět bodů je nejhorší start od sezony 2015/16 (také 5 bodů).
- Michal Trávník zapsal nejvíc střeleckých pokusů (10) a druhý nejvyšší počet vytvořených šancí (7) z celého týmu. Sedmnáctkrát se přímo podílel na střele, ale stále čeká na gól či asistenci. Hůř je na tom v celé lize pouze Lukáš Provod (24).
- Dá se čekat velký počet centrů. Žádný tým nepošle do vápna na zápas víc takových míčů než Jablonec (26). Teplice jsou v tomto ohledu v Chance Lize třetí (24,2).
- Jablonec zvítězil ve všech třech ligových utkáních tohoto ročníku, přestože si vytvoří v průměru na zápas šance s hodnotou jen 0,83 očekávaného gólu. Hůř je na tom pouze Zlín (0,81).
- Ofenzivně se oběma „S“ daří. Slavia má se 14 góly nejlepší útok v lize, Sparta je s 12 trefami druhá. Pražské celky si vytvářejí také nejvíc šancí (Slavia 2,7 xG na zápas, Sparta 1,8).
- Za „sešívané“ se v tomto ligovém ročníku gólově prosadilo už devět různých hráčů a mají nejrozmanitější střeleckou sestavu v TOP 10 evropských ligách.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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