Vaníček o Zbrojovce: Velkoklub, vážím si, že tu můžu být. Ružomberok byl velice blízko
Má sebevědomí. A netají se tím. „K mému stylu fotbalu to patří,“ říká Antonín Vaníček (28), který se svou náturou v kariéře u trenérů dost často narážel. Ale také on dospěl a angažmá v brněnské Zbrojovce, kam zamířil těsně před sezonou, mu zatím vychází skvěle. Naposledy v Teplicích dal dva góly a mohl premiérově v první lize ukázat svou „kávovou“ oslavu.
Za čtyřiadvacet hodin „lupne“ Antonín Vaníček standardně tři, čtyři espressa. V den utkání ještě trošku víc, aby udržel v těle energii. „Musí být kvalitní a hořké. Nesnáším kyselé,“ zdůrazňuje milovník kávy a technických fines. Ve Zbrojovce se po vydařené druholigové sezoně v Českých Budějovicích adaptoval rychle, byť v létě málem přestoupil do slovenského Ružomberku. „Bylo to velice blízko,“ přiznal v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.
Ve fotbalovém zákulisí se říká, že je spolupráce s vámi trošku těžší. Souhlasíte?
„Ano i ne. Když mě trenér trošku víc pozná a dá mi malinko jiný servis než klukům, kteří jsou introvertnější, myslím, že mu to trojnásobně vrátím. Nesnáším fotbalovou nespravedlnost. Tu těžce koušu, i když také tohle jsem se s věkem naučil. Měl jsem ve fotbale zkušenost s trenéry, kteří mi vyčítali něco, za co jsem vůbec nemohl. Jsem takový, že pak jdu hodně rychle do křížku a upřímně nad tím ani moc nepřemýšlím.“
Pod jakým trenérem vám tedy bylo dobře?