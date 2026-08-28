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Vaníček o Zbrojovce: Velkoklub, vážím si, že tu můžu být. Ružomberok byl velice blízko

Oslava Antonína Vaníčka ze Zbrojovky
Oslava Antonína Vaníčka ze ZbrojovkyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Radost hráčů Zbrojovky
Kaká a Antonín Vaníček slaví branku do sítě Teplic
Kouč Zbrojovky Martin Svědík
Antonín Vaníček se spoluhráči slaví branku
Slavící hráči Zbrojovky
Teplický Marcel Čermák střílí na branku Zbrojovky
Do Teplic přijelo Zbrojovce fandit i několik příznivců
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Má sebevědomí. A netají se tím. „K mému stylu fotbalu to patří,“ říká Antonín Vaníček (28), který se svou náturou v kariéře u trenérů dost často narážel. Ale také on dospěl a angažmá v brněnské Zbrojovce, kam zamířil těsně před sezonou, mu zatím vychází skvěle. Naposledy v Teplicích dal dva góly a mohl premiérově v první lize ukázat svou „kávovou“ oslavu.

Za čtyřiadvacet hodin „lupne“ Antonín Vaníček standardně tři, čtyři espressa. V den utkání ještě trošku víc, aby udržel v těle energii. „Musí být kvalitní a hořké. Nesnáším kyselé,“ zdůrazňuje milovník kávy a technických fines. Ve Zbrojovce se po vydařené druholigové sezoně v Českých Budějovicích adaptoval rychle, byť v létě málem přestoupil do slovenského Ružomberku. „Bylo to velice blízko,“ přiznal v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Ve fotbalovém zákulisí se říká, že je spolupráce s vámi trošku těžší. Souhlasíte?
„Ano i ne. Když mě trenér trošku víc pozná a dá mi malinko jiný servis než klukům, kteří jsou introvertnější, myslím, že mu to trojnásobně vrátím. Nesnáším fotbalovou nespravedlnost. Tu těžce koušu, i když také tohle jsem se s věkem naučil. Měl jsem ve fotbale zkušenost s trenéry, kteří mi vyčítali něco, za co jsem vůbec nemohl. Jsem takový, že pak jdu hodně rychle do křížku a upřímně nad tím ani moc nepřemýšlím.“

Pod jakým trenérem vám tedy bylo dobře?

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