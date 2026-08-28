Brutální los Slavie v LM, v derby se čeká hodně gólů. Půjde Chorý do základu a co Mbe Soh?
Z šesti bodů náskoku jsou najednou jen dva: Slavia sice stále vede ligovou tabulku, ale po dvou remízách se před 6. kolem Chance Ligy její náskok na dotírající Spartu znatelně ztenčil. V případě vítězství v nedělním derby tak Priskeho tým přeskočí obhájce titulu. Ukáže Trpišovský na Tomáše Chorého od začátku? Co slávistické letní posily? Nastoupí v rudém dresu některá z čerstvých akvizic? Dostane se na Matěje Juráska? A co reakce na čtvrteční los Ligy mistrů? „Je to nejtěžší los pro český klub za poslední tři roky,“ říká v živém speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|4
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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