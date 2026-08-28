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Brutální los Slavie v LM, v derby se čeká hodně gólů. Půjde Chorý do základu a co Mbe Soh?

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Brutální los Slavie v LM, v derby se čeká hodně gólů. Půjde Chorý do základu a co Mbe Soh? • Zdroj: isport.tv
Tomáš Chorý
Tomáš Chorý oslavil svůj první gól v letošní sezoně Chance Ligy
Tomáš Chorý oslavil svůj první gól v letošní sezoně Chance Ligy
Tomáš Chorý oslavil svůj první gól v letošní sezoně Chance Ligy
První gól Tomáše Chorého v letošním ročníku Chance Ligy
První gól Tomáše Chorého v letošním ročníku Chance Ligy
První gól Tomáše Chorého v letošním ročníku Chance Ligy
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Chance Liga
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Z šesti bodů náskoku jsou najednou jen dva: Slavia sice stále vede ligovou tabulku, ale po dvou remízách se před 6. kolem Chance Ligy její náskok na dotírající Spartu znatelně ztenčil. V případě vítězství v nedělním derby tak Priskeho tým přeskočí obhájce titulu. Ukáže Trpišovský na Tomáše Chorého od začátku? Co slávistické letní posily? Nastoupí v rudém dresu některá z čerstvých akvizic? Dostane se na Matěje Juráska? A co reakce na čtvrteční los Ligy mistrů? „Je to nejtěžší los pro český klub za poslední tři roky,“ říká v živém speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Olomouc531110:710
4Liberec53116:310
5Sparta530212:79
6Jablonec33005:19
7Zbrojovka42116:37
8Hr. Králové32104:27
9Teplice521210:127
10Baník42023:66
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Pardubice50144:101
14Slovácko50144:111
15Artis50144:121
16Zlín50053:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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