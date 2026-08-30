Otazníky v sestavě Sparty: kaskadéři, jarní připomínka a zase ta pravá strana. Co posily?
Ustálil sestavu, na výsledcích se to projevilo. Kouč fotbalistů Sparty Brian Priske, kterého vytrestala obří rotace při nedávné prohře v Mladé Boleslavi, rozhodně pro dnešní derby se Slavií nepřekope základní jedenáctku rudých. Přesto ve složení lze najít jisté otazníky týkající se tří postů.
Stopeři
Naposledy na Artisu se vedle sebe postavili levák Jaroslav Zelený a stále ještě novic z Tromsö Tobias Guddal, dva herní stopeři, ale také tak trochu kaskadéři, kteří v každý okamžik volí promyšlenou výstavbu hry.
Matador Zelený se do sestavy dostal po odchodu Asgera Sörensena a také kvůli nemoci Adama Ševínského, týden předtím proti Teplicím nehrál, od začátku sezony nemá ani padesátiprocentní vytížení. To mladý Nor je po příchodu do týmu prakticky stoprocentně využíván.
V Brně to stopeři zvládli, je předpoklad, že spolu budou kooperovat také na Letné. Změna by byla risk, Ševínský zatím nemá od začátku ročníku vybroušenou formu a nový stoper Loic Mbe Soh, odchovanec PSG, je v mužstvu příliš krátce, na druhou stranu by mohl dodat fyzické parametry, které se mohou hodit ve střetech s Mojmírem Chytilem či Tomášem Chorým.
Tip Sportu: Nastoupí Zelený s Guddalem.
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Pravý bek
Pravá strana je zase nejdiskutovanějším místem sestavy. Na startu sezony se dostal do tempa Suchomel, navrátilec z vydařeného hostování v Hradci Králové. Priske ho využil v pěti zápasech včetně důležitého předkola Ligy mistrů proti Lyonu, v němž zůstal pod průměrem. Nijak nenadchl ani v lize, chyběla ofenzivní nadstavba. Jeho jméno zkrátka vzbuzovalo pochyby.
I tak vydržel v základní jedenáctce, hrál také o víkendu proti Artisu, protože mu vypadl konkurent. Kadeřábka, jenž má zatím dva soutěžní starty, provázejí výkonnostní pokles a zranění.
Do další fáze ročníku je adeptem na pozici jedničky Hoever, posila z Wolverhamptonu. Nizozemský bek prošel akademií Ajaxu a Liverpoolu, má starty i v Premier League. Ovšem naposledy hrál na začátku května. Přes léto se připravoval individuálně, protože byl umístěný mimo tým a dostal svolení si hledat angažmá. Nejspíš chvíli zabere, než bude stoprocentně připravený.
Tip Sportu: Nastoupí Suchomel.
Střední záloha
Dvě jména jsou jasná. Roman Macek je po přesunu z Mladé Boleslavi jasnou jedničkou na pozici číslo šest, tedy náhrada za Kaana Kairinena. Hlavní roli při tvorbě ofenzivy si zase bere Adam Karabec, což se nebude měnit.
Jde o to, zda s nimi naskočí i třetí parťák z posledních dvou střetů. Andrew Irving se usadil na postu číslo osm, který mu vyhovuje více než defenzivnější šestka. Vidět je to také na číslech, ve čtyřech ligových startech zapsal dvě branky a přihodil jednu asistenci, čímž připomněl svou útočnou bilanci z angažmá v rakouském Klagenfurtu. Proto celkem jednoznačně válcuje další konkurenty, jmenovitě Huga Sochůrka a Santiaga Enemeho.
Otazníkem mohou být jen dvě jarní připomínky. Irving je ve Spartě od zimy, od té chvíle mohl odehrát dvě pražská derby, ale ani jednou se neobjevil v základní sestavě. Pouze v nadstavbě střídal, v nedohraném souboji v Edenu odkopal něco přes dvacet minut. Pro Priskeho to však nebude podle všeho překážka, Skot do základu patří.
Tip Sportu: Nastoupí Irving.