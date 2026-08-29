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Sparta – Slavia v TV: Kde sledovat 318. derby pražských "S" živě?

Záložník Sparty Sivert Mannsverk si kryje míč před Davidem Mosesem ze Slavie
Záložník Sparty Sivert Mannsverk si kryje míč před Davidem Mosesem ze SlavieZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
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Otakar Plzák
Chance Liga
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  • Sparta na Letné přivítá svého odvěkého rivala Slavii.
  • Předchozí zápas těchto týmů skončil skandálním vběhnutím fanoušků na hřiště a kontumací ve prospěch Letenských.
  • Utkání začíná v neděli 30. srpna ve 20:00. Kde sledovat 318. derby Sparta vs. Slavia živě?

Vše o 318. derby pražských „S“

Datum: neděle 30. srpna 2026 od 20:00

Dějiště: epet Aréna, Praha

Rozhodčí: Jan Michálek

TV přenos: Oneplay Sport 1, Oneplay, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat derby Sparta – Slavia v TV?

Přímý přenos 318. derby pražských „S“ vysílá Oneplay Sport 1. Tuto stanici si můžete v rámci O2 koupit nejlevněji v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2. Utkání Sparta vs. Slavia začíná v neděli 30. srpna od 20:00.

Kde sledovat livestream derby Sparta – Slavia?

Stream z 318. derby bude vysílat sázková kancelář Betano, která má práva na vysílání zápasů Chance Ligy. Podmínkou je mít aktivní účet a pozitivní zůstatek.

Průběh zápasu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

Předpověď zápasu · Chance Liga · 6. kolo
Sparta Praha
ne 30. 8.
20:00
Slavia Praha
Pravděpodobnost výhry
Výhra Sparta
Remíza
Výhra Slavia
Pravděpodobná skóre
  • 1:111.7%
  • 1:29.5%
  • 0:18.4%
  • 0:27.8%
Predikce aktualizována: 29. 8. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Posledních 20 vzájemných zápasů Slavie a Sparty

DatumUtkání
9. 5. 2026Slavia – Sparta 0:3 - kontumace
8. 3. 2026Slavia - Sparta 3:1
5. 10. 2025Sparta - Slavia 1:1
10. 5. 2025Slavia - Sparta 2:1
8. 3. 2025Sparta - Slavia 2:0
6. 10. 2024Slavia - Sparta 2:1
11. 5. 2024Sparta - Slavia - 0:0
3. 3. 2024Sparta - Slavia 0:0
28. 2. 2024Slavia - Sparta 2:3 po prodloužení
24. 9. 2023Slavia - Sparta 1:1
13. 5. 2023Sparta - Slavia 3:2
3. 5. 2023Sparta - Slavia 0:2
15. 4. 2023Sparta - Slavia 3:3
23. 10. 2022Slavia - Sparta 4:0
15. 5. 2022Slavia - Sparta 1:2
6. 3. 2022Slavia - Sparta 2:0
9. 2. 2022Slavia - Sparta 0:2
3. 10. 2021Sparta - Slavia 1:0
5. 5. 2021Sparta - Slavia 0:3
11. 4. 2021Slavia - Sparta 2:0

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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