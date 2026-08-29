Sparta – Slavia v TV: Kde sledovat 318. derby pražských "S" živě?
- Sparta na Letné přivítá svého odvěkého rivala Slavii.
- Předchozí zápas těchto týmů skončil skandálním vběhnutím fanoušků na hřiště a kontumací ve prospěch Letenských.
- Utkání začíná v neděli 30. srpna ve 20:00. Kde sledovat 318. derby Sparta vs. Slavia živě?
Vše o 318. derby pražských „S“
Datum: neděle 30. srpna 2026 od 20:00
Dějiště: epet Aréna, Praha
Rozhodčí: Jan Michálek
TV přenos: Oneplay Sport 1, Oneplay, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat derby Sparta – Slavia v TV?
Přímý přenos 318. derby pražských „S“ vysílá Oneplay Sport 1. Tuto stanici si můžete v rámci O2 koupit nejlevněji v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2. Utkání Sparta vs. Slavia začíná v neděli 30. srpna od 20:00.
Kde sledovat livestream derby Sparta – Slavia?
Stream z 318. derby bude vysílat sázková kancelář Betano, která má práva na vysílání zápasů Chance Ligy. Podmínkou je mít aktivní účet a pozitivní zůstatek.
Průběh zápasu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
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Posledních 20 vzájemných zápasů Slavie a Sparty
|Datum
|Utkání
|9. 5. 2026
|Slavia – Sparta 0:3 - kontumace
|8. 3. 2026
|Slavia - Sparta 3:1
|5. 10. 2025
|Sparta - Slavia 1:1
|10. 5. 2025
|Slavia - Sparta 2:1
|8. 3. 2025
|Sparta - Slavia 2:0
|6. 10. 2024
|Slavia - Sparta 2:1
|11. 5. 2024
|Sparta - Slavia - 0:0
|3. 3. 2024
|Sparta - Slavia 0:0
|28. 2. 2024
|Slavia - Sparta 2:3 po prodloužení
|24. 9. 2023
|Slavia - Sparta 1:1
|13. 5. 2023
|Sparta - Slavia 3:2
|3. 5. 2023
|Sparta - Slavia 0:2
|15. 4. 2023
|Sparta - Slavia 3:3
|23. 10. 2022
|Slavia - Sparta 4:0
|15. 5. 2022
|Slavia - Sparta 1:2
|6. 3. 2022
|Slavia - Sparta 2:0
|9. 2. 2022
|Slavia - Sparta 0:2
|3. 10. 2021
|Sparta - Slavia 1:0
|5. 5. 2021
|Sparta - Slavia 0:3
|11. 4. 2021
|Slavia - Sparta 2:0