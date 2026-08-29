Experti o derby: Agresivní, vyhrocené, ale snad ne zákeřné. Jak zvládne Machálek premiéru?
Blíží se vrchol úvodní části Chance Ligy. Nezvykle brzy, už v 6. kole, přivítá Sparta na Letné obhájce titulu a tabulku vedoucí Slavii. Jak dopadne derby odvěkých rivalů, které aktuálně dělí dva body? Zvládne rozhodčí Jan Machálek odřídit svoje první derby? Nestane se z vypjatého duelu fotbalová bitva? Deník Sport a web iSport vyzpovídal šestici expertů, kteří odpověděli na palčivé otázky ohledně již 318. derby pražských „S“, které začne v nedělních 20 hodin.
Bude se v derby vylučovat?
Martin Frýdek starší, bývalý reprezentant a legenda Sparty
„Vyhecované to bude stoprocentně, o tom nemá cenu se bavit a já bych spíš odhadoval, že se to zvrhne. Je to první derby od května, když někteří blázni vletěli na hřiště a kolem určitě budou velká bezpečnostní opatření. Fanoušci to určitě rozjedou a přenese se to i na hřiště. Ani na jedné straně ale nevidím takového ‚blázna‘ jako byli Jan Bořil nebo Ladislav Krejčí. A Tomáš Chorý bude jako beránek.“
Bude se v derby vylučovat?
Petr Ruman, trenér a expert deníku Sport
„Hodně záleží na nastavení trenérských štábů. Intenzita k tomu samozřejmě patří, ale musí směřovat k čestnému vítězství v souboji. Nemám rád lokty a skluzy s cílem soupeře vyprovokovat nebo zranit. Doufám, že nic takového neuvidíme. Upřímně mě nenapadá, koho by rozhodčí mohl vyloučit, i když na obou stranách by se nějaký ‚pacient‘ našel. V derby může uletět kdokoli.“
Bude se v derby vylučovat?
Jakub Rada, bývalý hráč Sparty, reprezentant a expert deníku Sport
„Jsem snílek, takže to bude spíš o fotbale a vše proběhne bez červené karty. Sám bych si to určitě přál. Každopádně to mezi rivaly bude vřít, to je jasné a k derby to patří. Žádné větší potyčky ale nečekám a vše se udrží v mantinelech normální hry. Z tábora „sešívaných“ je určitě na ráně Chorý, u Sparty zase cítím riziko přemotivovanosti u Jonatana Brunese.“
Bude se v derby vylučovat?
Roman Hubník, expert Sportu, bývalý kapitán Plzně
„Derby stoprocentně vždycky vyhrocené. Pokud to je na hřišti a v mezích, kvituji to. Ale nesmí to sklouznout do zákeřností, tohle se mi vůbec nelíbí. Chci, aby zápas měl náboj, stejně jako ve čtvrtek Viktorka v poháru s CZ Bělehrad, to mělo všechno. Proto chodí diváci na stadion. Očekávám zápas bez červené - bude to agresivní, ale ne zákeřné.“
Bude se v derby vylučovat?
Dušan Uhrin, bývalý trenér Slavie či Plzně
„Kdybych tohle věděl, na počet karet si vsadím. Tentokrát to nebude úplně vyhrocené, naopak očekávám korektní utkání. Poslední derby dopadlo špatně, to se opakovat nebude. Oba kluby se budou soustředit na to, aby sehrály co nejlepší utkání. Nevím, jak moc bude pohledné, přeci jen jde o hodně. Pokud Sparta zvítězí, v tabulce přeskočí Slavii.“
Bude se v derby vylučovat?
David Kobylík, expert Sportu
„Bude to agresivní zápas odpovídající derby. Ale realizační týmy a všichni hráči budou mít důkladné informace o tom, že tam je VAR a nikdo si nesmí dovolit oslabit mužstvo. Fokus na to budou mít hlavně ve Slavii. Aby zachovali agresivitu, ale v mezích. Také Sparta, pokud chce být úspěšná, bude muset kromě technicko-taktických věcí přidat agresivní, soubojovou stránku. Ale také bude upozorňovaná na to, že to musí být v mezích.“
Zvládne derby rozhodčí Jan Machálek?
Martin Frýdek starší, bývalý reprezentant a legenda Sparty
„V této sezoně pískal jeden zápas a padlo deset gólů (Teplice–Plzeň 5:5). Kdyby tak dopadlo i derby, asi by se nikdo nezlobil. To by byla paráda (smích). Pro rozhodčího je pískat tenhle zápas pocta a podle mě to zvládne. Hodně bude záležet na tom, jaký metr nastaví, co hráčům povolí, a zda rozdá kartu hned za první ostřejší zákrok. Opravdu hodně záleží na tom, jestli podlehne tlaku.“
Zvládne derby rozhodčí Jan Machálek?
Petr Ruman, trenér a expert deníku Sport
„Bylo by super, kdyby si od začátku nastavil jasný metr pro obě strany a udržel si ho celý zápas. Často ani nezáleží na tom, jestli je metr přísnější nebo volnější. Hlavní je, jak se chová vůči hráčům a trenérům. Musí dobře komunikovat a nebýt arogantní. Má to složité, pro jednu stranu je v uvozovkách vždycky idiot, ale věřím, že to zvládne a bude to fotbalový svátek pro všechny.“
Zvládne derby rozhodčí Jan Machálek?
Jakub Rada, bývalý hráč Sparty, reprezentant a expert deníku Sport
„Není důvod se obávat. Je to sice jeho první derby, ale všechno je jednou poprvé. Nemám sudího detailně následovaného, ale věřím mu. Odhadnout správnou hranici a udržet hráče ve správných mezích je jasně nejsložitější úkol pro každého rozhodčího. Nejdůležitější nechat muže na place hrát fotbal a udržet respekt a autoritu, aby se to nezvrhlo.“
Zvládne derby rozhodčí Jan Machálek?
Roman Hubník, expert Sportu, bývalý kapitán Plzně
„Nebude to mít jednoduché, musí si na hřišti od první minuty správně nastavit pravidla. Tak, aby s ním hráči nediskutovali. Záleží třeba na tom, aby hned první tvrdý zákrok nenechal bez karty, pak se mu to může vymstít a dopadnout špatně. Snad to ustojí. Když naopak zákroky za hranicí včas potrestá a zjedná si respekt, zvládnout to může.“
Zvládne derby rozhodčí Jan Machálek?
Dušan Uhrin, bývalý trenér Slavie či Plzně
„Nechci úplně komentovat, zda je sudí Jan Machálek dobrá volba. Naši rozhodčí se pořád učí, proto nejsou úplně vidět při dobrých zápasech na mezinárodní scéně, tam v podstatě nejsou nominovaní. Spíš se bojím, aby toho moc nerozhodoval VAR. To je u nás často s otazníkem. Taká čára ofsajdová čára se mi občas u nás úplně nelíbí.“
Zvládne derby rozhodčí Jan Machálek?
David Kobylík, expert Sportu
„Znám ho osobně, jeho táta mě trénoval. Bydlí kousek ode mě, často i na Moravě nám nějaké zápasy pískal. Je to velmi inteligentní kluk i rozhodčí. V minulosti často pískal Spartu, jednu sezonu skoro ob zápas, až se říkalo, že ji má na starosti. Zvládnout by to mohl, hlavu na to má, záleží, jak si pustí hráče k tělu. Je to už zkušený rozhodčí, osobně mu to přeju. Obecně řeknu jednu věc - když to rozhodčí pokazí, má tam být neomylný VAR, který má k dispozici iks televizí, má být neomylný. Když nezvládne opravit chybu, je to pro mě katastrofální vizitka.“