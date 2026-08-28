Sparta oznámila nového kapitána, vsadila na odchovance. Sivok vysvětlil proč
Očekávaná reakce na ztrátu dvou lídrů. Fotbalová Sparta ještě před nedělním derby proti Slavii vybrala nového kapitána. Pásku po Lukáši Haraslínovi a Asgeru Sörensenovi, kteří přestoupili do zahraničí, přebral záložník Adam Karabec.
„Kara je sparťanský odchovanec, který prošel naší akademií a má v sobě klubovou mentalitu,“ líčil sportovní manažer áčka Tomáš Sivok pro klubový web. „I přes svůj mladá věk toho má za Spartu odehráno opravdu hodně a patří k jádru, na kterém chceme stavět. Kapitánská páska je logickým vyústěním jeho cesty,“ pokračoval.
Třiadvacetiletý hráč nastřádal v rudém dresu 148 soutěžních startů a získal dva mistrovské tituly. Poslední dva roky strávil na hostování v Hamburku a následně v Lyonu. I když byl stále otevřený zahraničním nabídkám, nakonec odstartoval ve Spartě i novou sezonu.
„Kara aktuálně patří mezi hráče s největším počtem startů ve Spartě. Má spoustu zkušeností nejen z české ligy a evropských pohárů, ale také ze zahraničí,“ líčil trenér Brian Priske. Navzdory svému mladému věku za poslední sezony v Německu a Francii hodně dospěl. Pro mě je to dnes úplně jiný Kara, než jakého jsem znal před dvěma lety. Dokáže se postarat sám o sebe, je zodpovědný, ale zároveň je to člověk v kabině velmi oblíbený. Je pořád pozitivní a dobře naladěný. Zároveň chce vyhrávat a chce tým vést,“ poznamenal dánský kouč.
Karabec dosud patřil mezi nejlepší sparťany na hřišti, kapitánskou pásku navlékl na paži už v sobotním ligovém zápase na hřišti brněnského Artisu. Jeho zástupcem se stal středopolař Patrik Vydra, jenž se už zapojil do hry po zlomenině nohy.
„Stejně jako Šulo a Asger si i Kara uvědomuje, že kapitán nemůže fungovat sám. Potřebuje mít za sebou celý tým, který ho bude následovat. A právě to očekávám i od kapitánské skupiny, která bude s Karou úzce spolupracovat a pomůže mu v jeho nové roli,“ dodal Priske.
Nového kapitána Sparty čeká už v neděli velký zápas, a to derby se Slavií, největším rivalem.