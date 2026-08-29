Brabec o Juráskovi ve Spartě: V kukle s megafonem nemusel být. Teď musí ukázat mentální sílu
Ani scenárista Hry o trůny by nepřišel na takovou zápletku. Erich Brabec byl kapitánem Slavie, ale ta se ho šokujícím způsobem zbavila. Za půl roku, v lednu 2010, se objevil na Letné – a ještě po boku zatvrzelého sparťana Tomáše Řepky. „Nikdy by mě to nenapadlo,“ přitakává někdejší výtečný stoper. V rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz vypráví, jak třaskavé angažmá prožíval, a před derby hovoří o Matěji Juráskovi, jenž čelil či čelí nepřízni obou fanouškovských táborů. Co s tím? Nabízí se inspirace z mistrovství světa…
Jako by dynamitu před kolizí pražských kolosů nebylo dost. K obvyklé náloži se přidává další rozbuška: do děje v rudém může zasáhnout Matěj Jurásek, mladík s červenobílou minulostí. „Rozměr jeho přestupu je úplně jiný kvůli sociálním sítím. A taky jeho věku,“ říká Erich Brabec.
Nejdřív trochu retra. První nabídku ze Sparty jste měl ještě před koncem ve Slavii, že?
„Ano, je to pravda, bylo to na podzim 2008. Jít jako kapitán Slavie napřímo do Sparty, to by bylo velký… Je to dávno, ale i tenhle aspekt jsem zvažoval. Hlavně jsem ale řešil prodloužení smlouvy, byl jsem kapitán, měli jsme skvěle rozjetou sezonu. Kvůli tomu i lidem v klubu jsem se rozhodl zůstat, i když byla sparťanská nabídka hodně lukrativní. Ve Slavii jsem podepsal tříletý kontrakt a v životě by mě nenapadlo, že přesně za rok budu sedět v kabině Sparty. Navíc po takovém odchodu. Všichni jsme si říkali: Teď bude Slavia dominovat třeba dalších čtyři až pět let, bude hegemonem.“
V létě 2009 jste musel z Edenu pryč, za čímž stál trenér Karel Jarolím, a přestoupil do Turecka. Po půl roce se ale Sparta ozvala podruhé.
„Byl jsem odejit ze Slavie a řešil, co bude dál, protože jsem se cítil fit. Myslím, že za ty dva roky jsem taky ukázal nějakou kvalitu. Z nabídek jsem si vybral Turecko, hlavní město. Šel jsem do Ankarasporu, bohužel majitel si koupil druhý klub, Ankaragücü. Situace nebyla jednoduchá, sešlo se hodně negativních věcí. A v tu chvíli mě Sparta naťukla, protože v ní končil Roman Hubník a ona potřebovala druhého stopera k Tomáši Řepkovi.“
Jaká všechna pro, ale spíš proti jste zvažoval? Byť na vaší straně byly u fanoušků „polehčující okolnosti“ jako vyhazov ze Slavie nebo příchod oklikou přes Turecko…
„Samozřejmě jsem přemýšlel, co to se mnou i s mými nejbližšími udělá, jak bude reagovat slávistická, ale také sparťanská veřejnost. A vyhodnotil jsem si to tak, že mi přestup za to stojí. Přece jenom mi bylo dvaatřicet, oslovila mě Sparta a nabídla kontrakt na dva a půl roku. Říkal jsem si, že po tom, co jsem půl roku zažil v Ankaře, mi to dává smysl. A že taková nabídka už nemusí přijít. Nechci říct, že nabídka Sparty pro mě byla vysvobozením, ale řekl jsem si: Pojď do toho, Slavia už tě nechce, vyhodila tě. Navíc skončil v Edenu i Vláďa Šmicer, takže jsem cítil, že tahle kapitola je uzavřená a obrátím nový list. Bral jsem to tak, že Sparta je další klub na mé cestě.“
Tehdy jste na adresu spíš slávistických fanoušků prohlásil: „Já ty rádoby reakce zvládnu.“ Přišlo mi, že jste kritiku od nich nepovažoval za fér, je to tak?
„S odstupem času by člověk taky reagoval jinak, ale Slavia mě vyhodila, takže to byla trošku jiná situace. Vždy jsem to bral tak, že ať jsem v jakémkoli klubu, dávám mu sto procent. A ve Spartě to bylo stejné. Věděl jsem, že reakce přijdou. Neříkám, že od některých lidí byly za hranou, ale příjemné to nebylo. Nejvíc na stadionu. Zvlášť když jsem do nového angažmá nevstoupil nejlíp.“
Ano, to bylo v zápase s Příbramí, kdy jste remizovali 1:1.
„První utkání doma, hodně mladá sestava. Uprostřed Zdeněk Folprecht, nalevo Láďa Krejčí. O půli to mohlo být klidně 3:0, ale bohužel jsme vedli jenom 1:0. A pak jsem zaváhal, dostali jsme gól na 1:1 a najednou jsem cítil zlobu fanoušků. Honbu za titulem jsme začali domácí ztrátou s Příbramí, ale během jara jsem nabíral sebevědomí a získával si je na svou stranu a nakonec jsem zůstal dva a půl roku. Obrovsky nejen mně, ale i hráčům, kteří takhle přišli přede mnou nebo po mně, pomáhalo, že ještě tolik nebyly sociální sítě. Dnešní doba je zrychlená, je to úplně jiné. To, co si můžou dovolit napsat náctiletí nebo i starší fanoušci, dřív nebylo. Kdokoli se za svůj účet schová.“
Řepka měl prohlášení k fanouškům, ať me vezmou
Dal vám někdo averzi najevo i mimo stadion?
„Nárazově ano. Lidi si z toho i dělali srandu, nejvíc proto, že pořád po Praze visely billboardy se mnou v dresu Slavie, aby si její fanoušci koupili permanentku… Jeden byl i na Strahově v zatáčce a poměrně dlouho. Padaly kvůli tomu na mou osobu spíš takové ironické poznámky.“