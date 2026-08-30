Sázka na Chorého od začátku. Bez výjimky! Proč Slavia nenechá svou jedničku na lavičce
Jestliže základní jedenáctka Sparty pro nedělní derby se dá celkem s úspěchem detekovat, určit správně slávistickou formaci je téměř nemožné. Jindřich Trpišovský musí řešit víc otazníků. Zejména vzhledem ke kolísavé formě řady hráčů. Jedno se však zdá téměř jisté – na špici sestavy by se měl objevit Tomáš Chorý. Pro velké zápasy je nepostradatelný.
Bez jednoho centimetru dvoumetrový útočník přišel do Slavie v létě 2024. Od té doby se jen dvakrát stalo, že by v určujících duelech sezony se Spartou a Plzní nebyl od začátku na hřišti.
Poprvé to bylo z ryze praktických důvodů. Po vítězství v Olomouci, na konci sezony 2024/25, měli „sešívaní“ v kapse mistrovský titul, a tak do druhého kola nadstavby proti Viktorii nechal Trpišovský odpočinout nejvytíženější borce. Chorý šel do utkání až z lavičky, přesto sehrál důležitý part. Do hebkého trávníku ponořil svoji obří kopačku až za stavu 2:3, aby skvělým výkonem pomohl k obrátce na 4:3.
Druhý případ je čerstvý. Po vyloučení v derby v nadstavbové části minulé sezony dostal šestizápasový trest, proto nemohl nastoupit k poslednímu duelu proti Plzni.
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Jde o dva výkřiky, o dvě anomálie.
Jinak bezvýhradně platí, že trenérská ekipa Slavie svoji útočnou jedničku využívá pro nejtěžší sezonní boje. Věří jí maximálně. Chorý ve Slavii zažil v součtu dvanáct ligových bitev se Spartou a Plzní, v deseti hrál od začátku.
Po dlouhém arestu je zpět. V Liberci (1:1) se ještě rozkoukával, nechodil do soubojů, ale proti Bohemians (2:2) už ukázal prudký nárůst formy. Po krásné individuální akci poslal Slavii do vedení a od Trpišovského sklidil chválu. „V takovém nastavení je stoprocentně nejlepším útočníkem ligy,“ pronesl v podcastu Rozstřel.
Dovedete si po těchto slovech představit, že by Chorý v neděli nenastoupil v základu? Spíš ne. Byť Trpišovský zbožňuje zaskočit rivaly překvapením v sestavě, vynechat nejlepšího střelce posledních dvou titulových sezon by zavánělo hazardem.
Kdo by se měl pohybovat pod ním? Po příchodu Chorého z Plzně využíval Trpišovský často tandem s Chytilem. V první sezoně společně nastoupili v základní sestavě přesně v polovině utkání se Spartou a Plzní. V minulém ročníku však ani jednou…
Pokud by tedy kouč držel trend z poslední doby, na Letné by hrál od začátku Chorý a kumpán Chytil by naskočil z lavičky. Momentálně se to jeví jako nejpravděpodobnější varianta s tím, že pod hrotem by se pohybovali Provod a rtuťovitý Ayaosi, nebo Šturm.