Pět příběhů derby: návrat Chorého, mimořádná bezpečnostní opatření. Zvládne sudí premiéru?
Po posledním pražském derby, které v závěru minulé sezony skončilo fiaskem a kontumací, je největší zápas fotbalové Chance Ligy zpět. Jaké příběhy nabídne už 318. střetnutí mezi Spartou a Slavií?
Chorý je zpátky
Pokud se dostane na hřiště, s čímž se počítá, nenávist sparťanských tribun dosáhne vrcholu. Kniha hříchů Tomáše Chorého má hodně popsaných stran. Nejzajímavější kapitoly jsou právě z minulých derby. Ataky na Asgera Sörensena (přestoupil do Kodaně) se staly legendárními, byť v negativním smyslu. Za ten poslední dostal šestizápasový flastr a vyhazov od Jaroslava Tvrdíka. Akcionářský příkaz Pavla Tykače vrátil hříšníka zpátky. Je připravený zase válčit. Jenže pozor, Chorý není jen hrubián, ale také skvělý útočník. Spartu umí seknout. V březnu letošního roku zapsal bilanci 2+1 a z bojiště odcházel jako král. Rok předtím se prosadil také.
Nenáviděný Jurásek
Další, co přivodí zvýšení tlaku v krevním řečišti oběma táborům. Matěj Jurásek, dřívější talent od Boha. Je velmi pravděpodobné, že do parády si ho vezme především slávistická část fanouškovského spektra. Odejít k rivalovi, rok a půl po odchodu z Edenu? To se neodpouští… V případě, že naskočí do části utkání, by mohly letenské tribuny zůstat v klidu. Odvážná promluva hráče s kotlem po prvním domácím utkání s Teplicemi měla silně pozitivní ohlasy. Proto v dalším duelu Sparty v Brně (proti Artisu 4:0) nastal pokoj. Na přeběhlíka se sprostě nekřičelo, téma usnulo. Derby však může vzbudit další a další emoce. Snad se vše odehraje v rozumných mezích.
Machálkovo poprvé
Derby bude pískat Jan Machálek. Jeden z nejzkušenějších se třinácti ligovými sezonami. Přesto jeho nominace vyvolala – jemně řečeno – údiv. A to proto, že v sezoně dosud rozhodoval pouze jedno utkání, divokou přestřelku mezi Teplicemi a Plzní (5:5). Větší důvěru od nové komise nedostal. Také proto, že půjde o jeho první derby v životě. A i proto, že v minulém ročníku absolutně nezvládl zápas Liberce s Baníkem, což si mnoho lidí ve fotbalovém prostředí dobře pamatuje. Ve Zlaté píšťalce deníku Sport tehdy obdržel jedničku, nejhorší možnou známku. Ze druhé strany, je uznávaným sudím. Sice nepříliš výrazným, ale kvalitu zvládnout vyšponované derby jistě má.
Bezpečnost na prvním místě
Jeden z nejhorších dnů českého fotbalu mají všichni v živé paměti. Poslední derby se v Edenu nedohrálo kvůli řádění slávistických fanoušků. Před koncem vtrhli na plochu, napadali hráče i fanoušky Sparty. Darmo mluvit… Padaly exemplární tresty. Vedení „sešívaných“ zaplatilo pokutu deset milionů korun. V neděli proto budou aktivována mimořádná bezpečnostní opatření v okolí stadionu i uvnitř. Do zajištění bezpečnosti Sparta investovala 700 tisíc korun. Je připravená na řadu možných scénářů. Do hlediště by neměl nikdo pronést pyrotechniku. Uvidí se, jaká bude realita. Přáním všech je, aby se po 318. derby mluvilo jen o fotbale, nikoliv o výtržnících na stadionu.
Pokračování seriálu Priske vs. Trpišovský
S drtivou většinou ligových trenérů má Jindřich Trpišovský výrazně kladnou bilanci, bodová úspěšnost vysoko přesahuje hranici padesáti procent. S Brianem Priskem tomu tak není. Úspěšnost činí 40,7 procenta. Číslo mate v jedné věci: kdyby se ve prospěch Sparty nekontumovalo poslední nedohrané derby, měl by Trpišovský i s Priskem bilanci přesahující padesát procent. Na ligové platormě dojde k jejich jubilejnímu desátému vzájemnému utkání.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|4
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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