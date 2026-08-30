Mise Letná: Slavia chce po pěti letech ligového čekání odčarovat stadion Sparty
Derby? Historicky vyhrává Sparta. Optikou posledních deseti let? Navrch má Slavia. Pohledem posledních pěti let? Absolutně vyrovnané. A hlavní podíl na tom má magické místo, které evidentně přidává fotbalistům Spartě na síle – na Letné v lize Slavia naposledy uspěla v roce 2020… Od té doby je to „Mission: Impossible“. Ať dělají červenobílí, co chtějí, při výjezdech k rivalovi se jim naplno uspět nedaří. Proč tomu tak je a jak to mohou dnes zlomit?
Míč se otřel o zeď, která byla postavena s cílem zabránit přímému kopu, a dopadl za záda bezmocného Aleše Mandouse. Letná bouřila, Lukáš Haraslín nadšeně slavil svůj první gól ve sparťanském dresu. Psal se říjen 2021, a v jubilejním 300. derby Sparta zvládla svého rivala svalit na záda, tedy něco, co pro ni bylo čtyři roky v řadě nemyslitelné.
Šlo o symbolický moment, Slavia následně titul nevyhrála tři roky, a byť poslední dvě sezony českému fotbalu opět kraluje, platí následující: Letná je jejíma rukama v lize nedobyta. „Sešívaní“ na ni mají jednu skvělou vzpomínku – když na fanouškovsky rozpůleném stadionu ovládli finále poháru. Za klasických okolností to ale nejde.
„Tady na Letné je to při evropských nocích jiné,“ podotkl Brian Priske. Mluvil o bouřlivých večerních utkáních, která dokážou Spartu vybičovat k úspěchům proti velkým soupeřům. Atmosféra při derby to připomíná. Nelze se ale jen odkazovat na auru stadionu. Při pohledu na posledních pět let lze konkrétněji popsat, proč si Slavia z venkovního derby udělala nemožnou misi. A proč by si mohla nyní po sedmi zápasech bez výhry více věřit.
Každé derby na Letné totiž má svůj kontext, svůj příběh. Dohromady ale může Slavia posbírat tři faktory, které se různě střídají: problémy se sestavou, červené karty a příliš velkou tíhu zodpovědnosti.
Zdravotní potíže se týkaly třeba krásného derby z dubna 2023, které skončilo 3:3. Slavia byla blizoučko vítězství, ale inkasovala v posledních momentech. V tu chvíli už hrála s naprostým torzem toho, co se nedalo ani popsat jako základní sestava. Z důvodu nemoci a zranění tehdy chybělo devět hráčů, většina by zřejmě nastoupila od začátku.
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Něco podobného zažila minulý podzim, kdy ji derby chytlo uprostřed zdravotní krize. Ze základní sestavy vypadli čtyři hráči, Lukáš Provod k tomu zvládl utkání jen z lavičky. Štěpán Chaloupek pak vypadl během utkání.
„Provod byl v úterý před Interem ve výborné náladě, ale po zápase mi úplně mrtvý říkal, že takhle hrozně se necítil nikdy v kariéře. Druhý den lehnul,“ líčil tehdy Jindřich Trpišovský stav své hvězdy. Nyní je v mnohem komfortnější situaci. Jediným absentérem z potenciální základní sestavy je David Jurásek, případně ještě David Moses.
Slavia ale hrála na Letné zápasy, kde svým výkonem klidně mohla pomýšlet na výhru, to často ale zhatil faktor červených karet. V posledních sedmi utkáních zažila tři takové případy. Hra byla minimálně vyrovnaná do chvíle, než se v roce 2021 nechal vyloučit Aiham Ousou. Stejně tak do chvíle, než šel v březnu 2025 do sprch Mojmír Chytil a než o půl roku později viděl červenou Tomáš Vlček.
Možná půjde o nejatraktivnější derby za poslední roky
A co ta další setkání, která neovlivnila ani zranění, ani karty? Jednoduše – tlak okamžiku a přílišná opatrnost. Pouze dvě z posledních sedmi derby na Letné se totiž hrála během podzimní části, kdy je situace v boji o titul dokořán otevřená, a právě v nich hrála Slavia v oslabení. V dalších případech šli hosté do střetu v situaci, kdy se blížil konec sezony a jakákoli ztráta vypadala před koncem základní části (či nadstavby) osudově. Tyto souboje provázela opatrnost z jedné či druhé strany.
Jako ustrašené derby 0:0 z března 2024 (Slavia nechtěla, aby Sparta navýšila svůj náskok 4 bodů), vyrovnané derby 0:0 z května 2024 (Sparta hájila náskok 4 bodů) nebo i přes výhru 3:2 sparťanské „betonové“ derby z května 2023 (Sparta hájila náskok 2 bodů).
Nyní se derby hraje na konci srpna, v pouhém šestém kole, od sezony 1997/98 (rovněž v šestém kole) se pražská „S“ nikdy nestřetla dříve. O psychologickém strachu nedohnatelné ztráty tak nelze mluvit. I proto by mohl být zápas otevřený, možná nejatraktivnější za poslední roky.
Vzhledem k brzkému termínu a solidnímu zdravotnímu stavu se tak plán Slavie nyní zdá jasný – vyhnout se červené kartě a kletba Letné může být prolomena. Bylo by přeci jen symbolické ukončit éru, kterou začal gólem Lukáš Haraslín, dva týdny poté, co ze Sparty odešel. Brian Priske ale rozhodně udělá vše pro to, aby mise Letná zůstala v kolonce „impossible“.