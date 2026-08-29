ONLINE: Baník - Sigma. Moravská přestřelka pro Zbrojovku, Artis otočil v Pardubicích
Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje 6. kolem, jehož vrcholem v neděli večer bude souboj Sparty se Slavií. V sobotu Zbrojovka v moravském derby udolala Zlín 3:2, když o výhře rozhodla až v nastaveném čase. Brněnský Artis slaví důležitou výhru po otočce v Pardubicích 2:1. Večer Baník vyzve Sigmu, do Ostravy se vrací její bývalý trenér Pavel Hapal. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.
Základní část - 2026/2027
Zbrojovka - Zlín 3:2
Zlín prohrál v Brně se Zbrojovkou 2:3 a jako jediný tým v soutěži dosud nezískal ani bod. Domácí poslal do vedení ve 23. minutě Daniel Vašulín třetím gólem v sezoně nejvyšší soutěže, „Ševci“ vyrovnali v 59. minutě po hlavičce Michala Fukaly, ale o minutu později si jeho spoluhráč z obrany Miloš Kopečný srazil míč do vlastní sítě. Hosty přiblížil k prvnímu bodu v ligovém ročníku v 86. minutě Jakub Černín, ale vítěznou radost Brňanům vrátil ve třetí minutě nastavení Filip Vedral. Těsně před koncem pak uviděl červenou kartu střídající hráč hostů Tomáš Hellebrand.
Pardubice - Artis 1:2
Artis Brno se po obratu v Pardubicích dočkal první ligové výhry a po vítězství 2:1 odskočil domácím v neúplné tabulce o tři body. Východočeši na první výhru nadále marně čekají. V úvodním poločase otevřel skóre pardubický Tobias Boledovič, po přestávce skórovali brněnští Alexis Alégué a Albert Labík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|6
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|7
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|15
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu