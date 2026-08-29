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ONLINE: Baník - Sigma. Moravská přestřelka pro Zbrojovku, Artis otočil v Pardubicích

Gólová euforie Zbrojovky
Gólová euforie ZbrojovkyZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Jakub Janetzký z Brna a Marian Pišoja z Zlína
Karel Pojezný z Artisu Brno a Emmanuel Godwin z Pardubic
Daniel Vašulín a Antonín Vaníček se radují z branky
Gólová radost Pardubic
Amadou Dante z Brna a Miloš Kopečný z Zlína
Radost hráčů Pardubic
Filip Vedral z Brna a Tomáš Poznar z Zlína
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje 6. kolem, jehož vrcholem v neděli večer bude souboj Sparty se Slavií. V sobotu Zbrojovka v moravském derby udolala Zlín 3:2, když o výhře rozhodla až v nastaveném čase. Brněnský Artis slaví důležitou výhru po otočce v Pardubicích 2:1. Večer Baník vyzve Sigmu, do Ostravy se vrací její bývalý trenér Pavel Hapal. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu. 

Základní část - 2026/2027

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Zbrojovka - Zlín 3:2

Zlín prohrál v Brně se Zbrojovkou 2:3 a jako jediný tým v soutěži dosud nezískal ani bod. Domácí poslal do vedení ve 23. minutě Daniel Vašulín třetím gólem v sezoně nejvyšší soutěže, „Ševci“ vyrovnali v 59. minutě po hlavičce Michala Fukaly, ale o minutu později si jeho spoluhráč z obrany Miloš Kopečný srazil míč do vlastní sítě. Hosty přiblížil k prvnímu bodu v ligovém ročníku v 86. minutě Jakub Černín, ale vítěznou radost Brňanům vrátil ve třetí minutě nastavení Filip Vedral. Těsně před koncem pak uviděl červenou kartu střídající hráč hostů Tomáš Hellebrand.

Pardubice - Artis 1:2

Artis Brno se po obratu v Pardubicích dočkal první ligové výhry a po vítězství 2:1 odskočil domácím v neúplné tabulce o tři body. Východočeši na první výhru nadále marně čekají. V úvodním poločase otevřel skóre pardubický Tobias Boledovič, po přestávce skórovali brněnští Alexis Alégué a Albert Labík.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Zbrojovka53119:510
4Olomouc531110:710
5Liberec53116:310
6Sparta530212:79
7Jablonec33005:19
8Hr. Králové32104:27
9Teplice521210:127
10Baník42023:66
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Artis61146:134
14Pardubice60155:121
15Slovácko50144:111
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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