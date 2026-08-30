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ONLINE: Teplice - Jablonec 0:0. První půle bez branek. Jedinou střelu na branku vyslal Čermák

Souboj mezi Teplicemi a Jabloncem
Souboj mezi Teplicemi a JabloncemZdroj: ČTK / Hájek Ondřej
Souboj mezi Teplicemi a Jabloncem
Souboj mezi Teplicemi a Jabloncem
Zápas mezi Teplicemi a Jabloncem
Lukáš Mašek poslal Liberec do vedení
Souboj mezi Libercem a Hradcem
Souboj mezi Libercem a Hradcem
Hradec po vyloučení Čiháka dohrává o deseti
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje 6. kolem, jehož vrcholem v neděli večer bude souboj Sparty se Slavií. Kromě toho se ve stejný den představí Liberec proti Hradci, Plzeň proti Slovácku a Teplice proti Jablonci. Už v sobotu Zbrojovka v moravském derby udolala Zlín 3:2, když o zisku třech bodů rozhodla až v nastavení. Brněnský Artis slaví důležitou výhru 2:1 po otočce v Pardubicích. Baník sice přetlačil Sigmu těsně 1:0, duel ale zastínilo ošklivé zranění Abdallaha Gninga, jenž si zlomil nohu. Liberec si na domácí půdě poradil s Hradcem. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.

Baník - Olomouc 1:0

Baník zdolal Olomouc 1:0 zásluhou premiérové ligové trefy devatenáctiletého stopera Jiřího Míčka. Sigma prohrála po čtyřech kolech a sérii tří výher. Baník v lize podruhé za sebou naplno bodoval, je osmý a navíc odehrál o zápas méně. Stínem utkání bylo vážné zranění domácího útočníka Abdallaha Gninga, který si zlomil nohu. Více čtěte ZDE >>>

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SESTŘIH: Baník - Olomouc 1:0. O výhře rozhodl premiérovým gólem Míček

Zbrojovka - Zlín 3:2

Zlín prohrál v Brně se Zbrojovkou 2:3 a jako jediný tým v soutěži dosud nezískal ani bod. Domácí poslal do vedení ve 23. minutě Daniel Vašulín třetím gólem v sezoně nejvyšší soutěže, „Ševci“ vyrovnali v 59. minutě po hlavičce Michala Fukaly, ale o minutu později si jeho spoluhráč z obrany Miloš Kopečný srazil míč do vlastní sítě. Hosty přiblížil k prvnímu bodu v ligovém ročníku v 86. minutě Jakub Černín, ale vítěznou radost Brňanům vrátil ve třetí minutě nastavení Filip Vedral. Těsně před koncem pak uviděl červenou kartu střídající hráč hostů Tomáš Hellebrand.

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SESTŘIH: Zbrojovka Brno – Zlín 3:2. Vedral rozhodl v nastavení, Ševci dál bez bodu • isport.tv

Liberec - Hradec 2:0

Liberec porazil doma v dlouhé přesilovce Hradec Králové 2:0. Hosté už od šesté minuty hráli bez vyloučeného Františka Čecha, domácí poslal ve 42. minutě do vedení Lukáš Mašek. Pojistku přidal v závěru utkání Aziz Kayondo. Slovan neprohrál popáté z dosavadních šesti kol.

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SESTŘIH: Liberec – Hradec Králové 2:0. Slovan využil přesilovku, Mašek a Kayondo rozhodli • isport.tv

Pardubice - Artis 1:2

Artis Brno se po obratu v Pardubicích dočkal první ligové výhry a po vítězství 2:1 odskočil domácím v neúplné tabulce o tři body. Východočeši na první výhru nadále marně čekají. V úvodním poločase otevřel skóre pardubický Tobias Boledovič, po přestávce skórovali brněnští Alexis Alégué a Albert Labík.

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Pardubice - Artis Brno 1:2. Nováček ligy slaví první výhru v sezoně • isport.tv

Základní část - 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec64118:313
2Slavia532014:511
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Sparta530212:79
7Jablonec33005:19
8Baník53024:69
9Hr. Králové42114:47
10Teplice521210:127
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Artis61146:134
14Pardubice60155:121
15Slovácko50144:111
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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