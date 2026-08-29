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ONLINE: Zbrojovka hraje proti poslednímu Zlínu, důležitý souboj Pardubice - Artis

Radost hráčů Zbrojovky
Radost hráčů ZbrojovkyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje 6. kolem, jehož vrcholem v neděli večer bude souboj Sparty se Slavií. V sobotu se hrají tři zápasy, brněnská Zbrojovka hostí Zlín, který jako jediný ještě nezískal ani bod. Pardubice čelí Artisu v duelu týmů, které čekají na první vítězství. A večer Baník vyzve Sigmu, do Ostravy se vrací její bývalý trenér Pavel Hapal. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu. 

Základní část - 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Olomouc531110:710
4Liberec53116:310
5Sparta530212:79
6Jablonec33005:19
7Zbrojovka42116:37
8Hr. Králové32104:27
9Teplice521210:127
10Baník42023:66
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Pardubice50144:101
14Slovácko50144:111
15Artis50144:121
16Zlín50053:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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