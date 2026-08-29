ONLINE: Zbrojovka - Zlín 1:0, Vašulín udeřil! Pardubice se ujaly vedení proti Artisu
Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje 6. kolem, jehož vrcholem v neděli večer bude souboj Sparty se Slavií. V sobotu se hrají tři zápasy, brněnská Zbrojovka hostí Zlín, který jako jediný ještě nezískal ani bod. Pardubice čelí Artisu v duelu týmů, které čekají na první vítězství. A večer Baník vyzve Sigmu, do Ostravy se vrací její bývalý trenér Pavel Hapal. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.
Základní část - 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|4
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu