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SESTŘIHY: Baník přetlačil Sigmu, moravská přestřelka pro Zbrojovku. Artis slaví po otočce

Václav Jurečka z Ostravy a Louis Lurvink z Olomouce
Václav Jurečka z Ostravy a Louis Lurvink z OlomouceZdroj: ČTK / Sznapka Petr
Abdallah Gning z Ostravy po pádu si přivoláva pomoc
Abdallah Gning z Ostravy je odnášen na nosítkách z hřiště
Jakub Janetzký z Brna a Marian Pišoja z Zlína
Louis Lurvink z Olomouce a Vít Škrkoň z Ostravy
Karel Pojezný z Artisu Brno a Emmanuel Godwin z Pardubic
Anton Ekeroth z Olomouce a Daniel Holzer z Ostravy
Anton Ekeroth z Olomouce a Daniel Holzer z Ostravy
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje 6. kolem, jehož vrcholem v neděli večer bude souboj Sparty se Slavií. V sobotu Zbrojovka v moravském derby udolala Zlín 3:2, když o zisku třech bodů rozhodla až v nastaveném čase. Brněnský Artis slaví důležitou výhru 2:1 po otočce v Pardubicích. Baník sice přetlačil Sigmu těsně 1:0, duel ale zastínilo ošklivé zranění Abdallaha Gninga, jenž si zlomil nohu. SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.

Baník - Olomouc 1:0

Baník zdolal Olomouc 1:0 zásluhou premiérové ligové trefy devatenáctiletého stopera Jiřího Míčka. Sigma prohrála po čtyřech kolech a sérii tří výher. Baník v lize podruhé za sebou naplno bodoval, je osmý a navíc odehrál o zápas méně. Stínem utkání bylo vážné zranění domácího útočníka Abdallaha Gninga, který si zlomil nohu. Více čtěte ZDE >>>

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SESTŘIH: Baník - Olomouc 1:0. O výhře rozhodl premiérovým gólem Míček

Zbrojovka - Zlín 3:2

Zlín prohrál v Brně se Zbrojovkou 2:3 a jako jediný tým v soutěži dosud nezískal ani bod. Domácí poslal do vedení ve 23. minutě Daniel Vašulín třetím gólem v sezoně nejvyšší soutěže, „Ševci“ vyrovnali v 59. minutě po hlavičce Michala Fukaly, ale o minutu později si jeho spoluhráč z obrany Miloš Kopečný srazil míč do vlastní sítě. Hosty přiblížil k prvnímu bodu v ligovém ročníku v 86. minutě Jakub Černín, ale vítěznou radost Brňanům vrátil ve třetí minutě nastavení Filip Vedral. Těsně před koncem pak uviděl červenou kartu střídající hráč hostů Tomáš Hellebrand.

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SESTŘIH: Zbrojovka Brno – Zlín 3:2. Vedral rozhodl v nastavení, Ševci dál bez bodu • isport.tv

Pardubice - Artis 1:2

Artis Brno se po obratu v Pardubicích dočkal první ligové výhry a po vítězství 2:1 odskočil domácím v neúplné tabulce o tři body. Východočeši na první výhru nadále marně čekají. V úvodním poločase otevřel skóre pardubický Tobias Boledovič, po přestávce skórovali brněnští Alexis Alégué a Albert Labík.

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Pardubice - Artis Brno 1:2. Nováček ligy slaví první výhru v sezoně • isport.tv

Základní část - 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Zbrojovka53119:510
4Liberec53116:310
5Olomouc631210:810
6Sparta530212:79
7Jablonec33005:19
8Baník53024:69
9Hr. Králové32104:27
10Teplice521210:127
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Artis61146:134
14Pardubice60155:121
15Slovácko50144:111
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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