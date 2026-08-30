SESTŘIHY: Baník přetlačil Sigmu, přestřelka pro Zbrojovku. Slaví i Artis, Liberec a Teplice
Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje 6. kolem, jehož vrcholem v neděli večer bude souboj Sparty se Slavií. Kromě toho se ve stejný den představí Liberec proti Hradci, Plzeň proti Slovácku a Teplice proti Jablonci. Už v sobotu Zbrojovka v moravském derby udolala Zlín 3:2, když o zisku třech bodů rozhodla až v nastavení. Brněnský Artis slaví důležitou výhru 2:1 po otočce v Pardubicích. Baník sice přetlačil Sigmu těsně 1:0, duel ale zastínilo ošklivé zranění Abdallaha Gninga, jenž si zlomil nohu. Liberec si na domácí půdě poradil s Hradcem a Teplice po výhře 2:0 uštědřily Jablonci první porážku v sezoně. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.
Baník - Olomouc 1:0
Baník zdolal Olomouc 1:0 zásluhou premiérové ligové trefy devatenáctiletého stopera Jiřího Míčka. Sigma prohrála po čtyřech kolech a sérii tří výher. Baník v lize podruhé za sebou naplno bodoval, je osmý a navíc odehrál o zápas méně. Stínem utkání bylo vážné zranění domácího útočníka Abdallaha Gninga, který si zlomil nohu. Více čtěte ZDE >>>
Plzeň - Slovácko 1:1
Viktoria v lize opět ztratila. Doma pouze remizovala se Slováckem 1:1. Už v 15. minutě musel kvůli zranění střídat Spáčil a další tři změny udělal nový trenér Radoslav Kováč v poločase. V 64. minutě poslal Plzeň do vedení Tomáš Ladra. Za hosty však srovnal Paul Ndubuisi. Domácím nepomohlo ani to, že závěrečné minuty hráli proti deseti.
Zbrojovka - Zlín 3:2
Zlín prohrál v Brně se Zbrojovkou 2:3 a jako jediný tým v soutěži dosud nezískal ani bod. Domácí poslal do vedení ve 23. minutě Daniel Vašulín třetím gólem v sezoně nejvyšší soutěže, „Ševci“ vyrovnali v 59. minutě po hlavičce Michala Fukaly, ale o minutu později si jeho spoluhráč z obrany Miloš Kopečný srazil míč do vlastní sítě. Hosty přiblížil k prvnímu bodu v ligovém ročníku v 86. minutě Jakub Černín, ale vítěznou radost Brňanům vrátil ve třetí minutě nastavení Filip Vedral. Těsně před koncem pak uviděl červenou kartu střídající hráč hostů Tomáš Hellebrand.
Teplice - Jablonec 2:0
Teplice na domácím hřišti porazily Jablonec 2:0. Pro hosty jde o první ztrátu bodů v letošním ligovém ročníku. Po bezbrankovém prvním poločase šli „Skláři“ do vedení v 80. minutě, kdy se trefil John Auta. O osm minut později potvrdil teplické tři body Matěj Radosta.
Liberec - Hradec 2:0
Liberec porazil doma v dlouhé přesilovce Hradec Králové 2:0. Hosté už od šesté minuty hráli bez vyloučeného Františka Čecha, domácí poslal ve 42. minutě do vedení Lukáš Mašek. Pojistku přidal v závěru utkání Aziz Kayondo. Slovan neprohrál popáté z dosavadních šesti kol.
Pardubice - Artis 1:2
Artis Brno se po obratu v Pardubicích dočkal první ligové výhry a po vítězství 2:1 odskočil domácím v neúplné tabulce o tři body. Východočeši na první výhru nadále marně čekají. V úvodním poločase otevřel skóre pardubický Tobias Boledovič, po přestávce skórovali brněnští Alexis Alégué a Albert Labík.
Základní část - 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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