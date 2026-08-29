Jsme za blbce, ulevil si zlínský stoper Černín. Zbrojovku spasil v nastavení Vedral
Euforický závěr Zbrojovky! Ve třetí minutě nastavení trefil stoper Filip Vedral po Danteho centru hlavičkou výhru 3:2 nad ultra smolaři ze Zlína, kteří po dvou dohraných rohových kopech drželi skoro až do konce hodnotnou remízu. Ve finále odjíždí zdrcení po šesté porážce ve fotbalové Chance Lize v řadě, s hlavou plnou (staro)nových problémů. „Tři góly jsou moc, strašně to bolí,“ povzdechl si trenér Bronislav Červenka. „Šli jsme si za tím, Filipa jsme vysunuli na hrot. Byla by hrozná škoda, kdybychom jenom remizovali,“ prohlásil jeho protějšek Martin Svědík.
Když ústřední zlínský bojovník Jakub Černín v 86. minutě zavěsil hlavou na 2:2, prožila Červenkova parta asi nejpozitivnější chvilku v této sezoně. Urvat na hřišti velmi dobrého nováčka bod by byla malá senzace. Blížila se. Jenže Zbrojovka hraje až do konce, to několikrát ukázala už ve druhé lize. Tentokrát to na sebe vzala dvojice Dante-Vedral. „Jsme za blbce. Už radši nebudu sprostý,“ ulevil si Černín. „Lehká situace, nepohlídáme si hráče. To nás zabíjí,“ shrnul.
Ještě ve 100. minutě šel do akce VAR, po jehož výzvě si rozhodčí Antonín Bohata běžel prohlédnout záznam souboje mezi unikajícím Lukášem Saalem a bránícím Tomášem Hellebrandem. V reálné hře faul neodpískal. Po průzkumu videa nicméně verdikt úplně změnil a tasil červenou kartu pro náhradníka poražených. Ten sklopil hlavu a odkráčel do šatny, kde ho vzápětí následovali smutní spoluhráči. Zlínu zatím v ročníku nic nevychází, teď si dal například Miloš Kopečný ve skluzu vlastní gól, když chtěl zabránit gólové střele Vašulína.
Zápas nabral grády ve druhé půli, kdy se poslední celek tabulky probral k životu a donutil soupeře, aby se na tři body nadřel. „Všechny tři branky byly po centrech do vápna. Je to škoda, hrozně to bolí,“ přiznal Červenka. „Asi jsme něco urazili. Bortí se nám to, i když máme utkání dobře rozehrané. Ale ve druhém poločase za tím kluci šli, od toho se můžeme odrazit,“ doufal.
Takový zápas bere sílu
Na co se bude ještě vzpomínat? Na nádherný první gól vítězů. Doprovázely ho dvě šajtle, nahrávače Antonína Vaníčka a pohotového střelce Daniela Vašulína. Oba vystřihli působivé kopy. Tahoun Vaníček, nejlepší hráč na place, brzy střídal, neboť si předtím lehce zranil sval a fyzioterapeuti doporučili stažení ze hry. Hráči se to nelíbilo, myslel si, že může pokračovat. Došlo na krátkou slovní rozepři. Nejdřív se zlobil na trenéra, ale ten za to nemohl. Jen poslechl názor odborníků v realizáku. „Neradi jsme ho stahovali, zápas měl dobře rozjetý. Ale zdraví je přednější,“ uvedl Svědík. „Ve druhé půli nám chyběla lehkost, lepší výběr místa,“ zmínil.
Zlínské držely ve hře standardky, po Pišojových rozích z levé strany úspěšně hlavičkovali Michal Fukala a Jakub Černín. „Konečně jsme je zahráli tak, jak jsme je v týdnu trénovali,“ pochvaloval si Černín. „Dvakrát se vrátíte do zápasu a stejně odjíždíte poražení. Bere to sílu, ale v týdnu ji zase musíte najít zas a znova,“ podotkl trenér Červenka, jehož odchod z funkce není na pořadu dne. „Je to věc vedení. Já jsem nachystaný na všechno. Trenér musí být,“ uvědomoval si.
Ani ve Zbrojovce, která výsledkově šlape skvěle, není vše zalité sluncem. Je jasné, že jeho brněnský kolega se bude za propady ve vlastní šestnáctce hodně zlobit. Už proto, že ze standardních situací inkasuje jeho tým příliš často. „Tohle se nám nemůže stávat. Je to věc osobní zodpovědnosti,“ kritizoval Svědík, který zatím vynechal ze zápasové soupisky čerstvou posilu do obrany Jakuba Pokorného. „Dlouho trénoval sám, potřebuje trošku času,“ vysvětlil.
Hosté poprvé ukázali v základu Prince Mbatshiho Makubu, jenž dorazil v létě z béčka Lyonu jako stoper, nicméně v Brně nastoupil stejně jako v úterý v MOL Cupu v Uničově na „šestce“. „Víme, že to není úplně jeho post, ale situace si to víceméně vynutila,“ narážel na dlouhodobější zranění Josse Didiby. Mimo hru zůstává také krajní záložník David Machalík, jeden z nejlepších hráčů v jarní sezoně. „Jejich návrat je ve hvězdách,“ sdělil kouč. „Není možné, abychom furt prohrávali,“ burcoval stoper Černín.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|6
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|7
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|15
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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