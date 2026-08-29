Pardubický černý den: prohra v derby, zmuchlané áčko. Pojezný začal v Artisu chybou, ale...
V sobotu dopoledne se postavil na tribunu hradeckého stadionku na Bavlně pardubický skaut Zdeněk Mikyška, blízký spolupracovník sportovního ředitele Jiřího Bílka, spolu kooperovali už ve Slavii. Sledoval derby v lize U19, které Votroci ovládli jasně 2:0, poté zůstal také na sedmnáctky. „Musím vše sledovat, abychom nevodili nové kluky a přitom měli dobré hráče u nás v mládeži,“ vysvětloval, proč roztahuje obzor i na dorosty. Je to logické, podívejte se na dnešní ceny hráčů… Pak vyrazil do Pardubic na 6. kolo Chance Ligy, Východočeši ovšem domácí duel proti Artisu nezvládli (1:2).
Mikyška už však myslel na odpolední mač na stadionu Arnošta Košťála. „Musíme to zvládnout,“ říkal jasně směrem ke střetu s Artisem, někdejší Líšní. Pardubice šly do zápasu stejně jako soupeř s jedním bodem, jenže jejich ambice jsou úplně jiné. Míří až k první šestce.
V sedm večer musel být skaut rozladěný, Východočeši ve druhé půli zkolabovali a padli 1:2. Artis slaví první výhru v lize v historii. Domácí přitom vedli. „Bylo vidět, jak jsme zmuchlaní, když jsme dostali gól na 1:1. Pak jsme udělali fatální chybu při naší standardní situaci,“ litoval trenér Jan Trousil.
Byly to rány, z kterých se jeho mančaft nezvedl.
Přitom Artis nezačal dobře. Už v 16. minutě chyboval Karel Pojezný, posila z Baníku, stoper, o kterém jeden čas velmi vážně uvažovala Sparta. Je to totiž elegán s vytříbenou levačkou, herní obránce, rozehrávač, který by mohl a měl splňovat požadavky moderního fotbalu.
Tentokrát se to neukázalo. Do Artisu přišel v týdnu, trenér ho ihned zapasoval do základní sestavy, což vlastně nebylo překvapivé. Pojezný přes propady v poslední sezoně rozhodně patří mezi velmi slušně hodnocená ligová jména.
V Artisu však začal chybou, dlouhý pas špatně odehrál hlavou, míč sebral Emmanuel Godwin, po jehož přihrávce pálil Victor Samuel, Tadeáš Stoppen ještě skvěle zasáhl, ale Tobias Boledovič se prosadil z dorážky. Pardubice byly na koni.
Nádvorník přiznal: O poločase jsem musel zvýšit hlas
„Gól jde z velké části za Karlem, nemá cenu říkat něco jiného,“ byl nekompromisní Nádvorník. „Myslel jsem si, že to odhlavičkuju našemu gólmanovi, jenže nějak jsem to nedoskočil. Pustili jsme to tam,“ popisoval sám obránce.
Jinak ale působil poměrně slušně. „Přinesl nám klid v rozehrávce. Samozřejmě bylo vidět, že přichází do klubu, který má ambice se zachránit. Ligu navíc v téhle sezoně nehrál, nastupoval jen za béčko ve druhé. Je tady od středy, jeho výkony půjdou nahoru, pomůže nám,“ věřil Nádvorník.
Nahoru šel ostatně v Pardubicích celý Artis.
Hosty vysvobodilo střídání, zejména Alexis Alégué, posila z Jablonce, zaválel. Na severu Čech se přitom loučil ve zlém, pohádal se snad s každým, kdo je v klubu důležitý. V Pardubicích však zlobil fotbalově, epesním volejem vyrovnal na 1:1.
„Je velice kvalitní, dělal nám problémy,“ přiznal Trousil. Druhý gól přidal Albert Labík, další nákladná posila ze Slavie. Pardubicím se nevyplatilo, že ztratily aktivitu, hosté byli po změně stran lepší. „O poločase jsem musel zvýšit hlas,“ přiznal Nádvorník.
Vyplatilo se, domácí si pak museli vyslechnout kritiku od vlastních fandů. „Lidi si k tomu něco řekli a já s tím samozřejmě souhlasím. Jsou nespokojení, všichni vidíme, že je to na hovno. Hráčům to řekneme v kabině ostřeji,“ vykládal Trousil.
Pardubicím nezbývá, než mobilizovat. Jeden bod po šesti kolech je tristní. Zato Artis se - možná - odrazil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|6
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|7
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|15
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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