Ostravské tribuny ztichly, soupeř hned věděl, že je zle... Gning si děsivě zlomil nohu
I tak parádní atmosféru, která v sobotu večer panovala na vítkovickém stadionu během zápasu Baník - Sigma, dokázal jeden nehezký moment v mžiku utišit. Stadion oněměl, když Abdallah Gning nekoordinovaně dopadl na stojnou nohu, a ta se škaredě zkroutila. Senegalský útočník zamířil rovnou do nemocnice pro podezření na komplikovanou zlomeninu. Utkání mezi Ostravou a Olomoucí tak bohužel nese znovu přívlastek „prokleté“, ožily vzpomínky na zranění Jana Klimenta...
Tohle vidět nechcete. Nikdy! Jen co Abdallah Gning ve 12. minutě dopadl v olomoucké šestnáctce na zem, kroutil se bolestí a zvedal ruku. Věděl, že je zle. Anton Ekeroth, levý bek Sigmy, jenž to měl k lavičkám nejblíže, okamžitě signalizoval, ať do akce vyrazí lékaři s nosítky.
Afričanova levá kopačka se zapíchla do trávníku, zatímco holeň a lýtko držely úplně jiný směr... Z dálky se zdálo, že (minimálně jedna) kost nad kotníkem nevydržela. Tribuny ztichly, Gning skryl tvář do dlaní a svíjel se, útočný parťák Václav Jurečka jej pohladil na vlasech a vyjádřil podporu.
V tu chvíli ještě nebyly známy bližší oficiální informace, až v poločasové pauze přišla bohužel očekávaná zpráva: zlomenina bérce, tedy holenní kosti, lýtkové, případně obou...
Gninga na hrotu Baníku nahradil Vít Škrkoň, jenž se ve středu na půdě divizní Sparty Brno blýskl osmi brankami. Vítkovický stadion nástup osmnáctiletého talentu ocenil bouřlivým potleskem, většina fanoušků slezského klubu si jej přála vidět už v základní sestavě, nicméně toto střídání mělo pachuť.
Aby toho nebylo málo, Skuhravému se zranil i Michal Kohút, který musel v pauze střídat.
Duel mezi Ostravou a Olomoucí tak dál nese přívlastek „prokletý“, neboť rok a půl staré zlomeniny Jana Klimenta po zákroku Michala Frydrycha mezi oběma tábory ve východní části republiky rezonují doteď. Když hlasatel před utkáním oznamoval Klimentovo jméno na lavičce náhradníků, ozval se mohutný pískot.
Teď všichni přejí brzké uzdravení Gningovi, redakce iSportu samozřejmě taky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|6
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|7
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|15
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu