Hapalovi návrat na Baník zhořkl: Fotbal není řecko-římský zápas... Proč nehrál Kliment?
Dočkal se potlesku ostravských fanoušků, za což byl rád. „Prožil jsem tady až na jednu situaci krásné roky, reakce lidí mě potěšila,“ cenil si Pavel Hapal, dnes už trenér fotbalistů Sigmy. Ti však zápas s Baníkem (0:1) nezvládli, poprvé v sezoně Chance Ligy dokonce ani neskórovali.
Proč tomu tak bylo?
„Nevstoupili jsme dobře do zápasu, Baník hrál velice agresivně, v některých situacích až hodně... Trošku nám trvalo, než jsme se s tím vyrovnali. Nicméně situaci před inkasovanou brankou jsme si měli pohlídat, byl to zbytečný gól. To by se nemělo stávat. Pak už jsme hráli svou hru, dostali jsme se do šance Sejka a Janoška, ale neproměnili jsme. Byl to nadstandardní ligový zápas s úžasnou kulisou, ke které přispěly obě strany. Baníkovci i sigmáci přijeli ve velice hojném počtu, děkuju jim za to, jak nás v poslední době podporují. Zápas se musel líbit.“
Ale vám návrat zhořkl, byť jste byl vytleskaný...
„Už jsem tady byl minule, ale to jsem seděl nahoře v křesle. Až teď jsem byl na lavičce. Samozřejmě o tom člověk celý týden přemýšlel, ale soustředil jsem se na svou práci a na své mužstvo. Nijak mě to nevyvádělo z koncentrace, ale fanoušci mě potěšili. Byla tady jen jednou situace, která mě mrzela. Možná to zrovna bylo po zápase s Olomoucí, kdy protilehlá tribuna volala „Hapal ven“. To mě hodně mrzelo, ale zažil jsem tady krásné roky – čtvrté a třetí místo. Těší mě, že si lidi vzpomněli a ocenili to.“
Poznáváte vůbec současný Baník? Kádr je úplně jiný než ten váš...
„Proměnilo se to, přišel nový trenér, spousta hráčů, udála se spousta změn. Je tady úplně nové mužstvo, které možná v úvodu sezony nezačalo herně až tak dobře, ale už urvalo devět bodů. Vlije jim to krev do žil a taky sebevědomí.“
V pravidlech už se fakt nevyznám
Kdy bude Sigma na úrovni Baníku, se kterým jste skončil třetí?
„Věci, které chceme, v zápasech jsou. Trošku vázne produktivita, ale zase těžko říct, když jsme až do dneška vždycky vstřelili branku a neprosadili se poprvé až teď. Šance jsme měli, z malého vápna máme prázdnou bránu a trefíme v tisíciprocentní šanci břevno... Potom ještě šel Sejky sám na gólmana, musím se na to podívat, ale asi mohl gólmana lobovat.“
Šlo o Sejkův souboj s Noghou, nicméně ani Skyba se s tím několikrát nemazlil, že?
„Já už se v tom fakt nevyznám, nedokážu to. Zaprvé mi vadí, že když se mají některé situace pouštět do konce, tak nám v páté minutě pomezní zvedne praporek, přitom Sejk v ofsajdu není... Faul na Berana, který byl zahozen snad deset metrů, se zase pustí... Fotbal není řecko-římský zápas. Nechci se vymlouvat na rozhodčí, ale těžko se odhaluje metr toho, jak se zápas bude vyvíjet.“
Jak se bude vyvíjet váš tým? Nečekáte od stoperů větší pomoc v progresivních přihrávkách do desítek?
„To nám docela i funguje, spíš si myslím, že se musíme zlepšit ve finální třetině. Na vlastní polovině jsme velice silní v rozehrávce, obehráváme, vyjíždíme ze situací, ale pak nám chybí posledních dvacet třicet metrů. Tam musíme být důslednější, lepší. Pak už jsme se tam dostávali, Baník už hrál víceméně na brejky. Skoro všechno jsme ubránili až na jednu situaci, kdy Koutný vykopával Kubalovu šanci. Musíme být ve finále kvalitnější, i v lepším centru nebo přihrávce.“
Proč podruhé v řadě v tom finále chyběl Jan Kliment? Znovu celé utkání proseděl na lavičce.
„Měli jsme ho nachystaného do hry, ale nakonec jsme to změnili a dali na poslední střídání Jáchyma. Ukázalo se to jako dobré řešení, jednou se tam dostal, bohužel gól z toho nebyl.“
I Soldo s Krivakem pomohli, souhlasíte?
„Musím říct, že Soldo už posledních čtrnáct dnů vypadá dobře. Musel si zvyknout na tempo a agresivitu v českém fotbale.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|4
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|7
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|8
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|9
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|15
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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