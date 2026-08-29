Stoper Zbrojovky Vedral: První gól a hned vítězný. Vašulín? Dokonalý střelec, říká
První fotbalovou ligu začal hrát teprve letos na podzim v 29 letech a ve svém pátém utkání mezi elitou vstřelil Filip Vedral svůj premiérový gól. A jaký! Hlavičkou v 93. minutě rozhodl o výhře Zbrojovky nad Zlínem 3:2. Memento? Svědíkův tým zase inkasoval ze standardních situací, jiný gól na podzim ani neobdržel. „Věřím, že tohle už pro nás musí být poslední facka,“ doufal stoper dravého nováčka, který prohrál jediný duel z pěti.
Měl jste pokyn zůstat na konci na hrotu a rozhodnout?
„To ani ne. Já a Kaká jsme instinktivně zůstali vpředu. Věřili jsme, že může přijít nějaký dobrý centr, ze kterého se prosadíme. Dante dal skvělý centr, já jsem se přetlačil s Nombilem. Naštěstí jsem to trefil tak, že ani brankář nestihl zareagovat.“
Dá se říct, že vás dvakrát nakoply góly soupeře ze standardky?
„Vždycky to pro nás byla facka. Zase jsme dostali dva góly po standardkách. Pořád si říkáme, že se nám to nesmí stávat a opět nám to nějak uteklo. Musíme být ještě víc koncentrovaní a pevní. Před druhým gólem byla nešťastná situace, kdy jsme se s Kakáčkem (Kaká) srazili. Předtím mě Černín trošku držel a pak byl za mnou. On mě držel zezadu a Kaká srazil z boku. Jsem rád, že jsme na obě branky dobře zareagovali. Věřím, že tohle už pro nás musí být poslední facka.“
Poprvé jste byli v utkání jasným favoritem. Museli jste tomu přizpůsobit hru?
„Doma chceme být vždycky ten dominantní tým. Před našimi fanoušky chceme vydolovat vítězství.“
První gól vašeho celku byl parádní. Nahrávač Vaníček i střelec Vašulín se blýskli brilantní šajtlí. Viděl jste to pěkně i v reálu?
„V reálu i pak na videu. Kluci to skvěle vyřešili. Váša ukázal, že je kanonýr, dokonalý střelec. Nerozhoduje, jak dá gól. Umí skórovat z jakékoliv pozice.“
Těší vás pevná pozice v sestavě?
„Vůbec nelituju, že jsem po angažmá ve Vyškově první ligu o rok odložil. Přišel jsem do tehdy druholigové Zbrojovky, do nadstandardního týmu s nadstandardním trenérským štábem, vynikajícím zázemím a naprosto neskutečnými fanoušky. Jsem rád, že jsem se takto rozhodl. Doufám, že přidám další starty a góly. Jsem maximálně spokojený. Nejdůležitější jsou pro mě body a čisté konto. To máme zatím jenom jedno, takže u trenéra asi nebude úplně panovat spokojenost. Chceme inkasovat co nejméně a pomoct Ádovi Hrdinovi k nule.“
Zato bodů máte dost, už deset. Jedete nad plán?
„Trenér (Svědík) by řekl, že jsme ztratili body v Plzni a s Libercem. Takže nám jich pět schází.“ (úsměv)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|4
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|7
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|8
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|9
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|15
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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