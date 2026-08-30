Baník přišel o tři hráče! Skuhravý: Radši bych prohrál. Posily? Už jsme se bavili...
Nejzodpovědnější, nejkompaktnější, nejagresivnější. Ale stoprocentně taky nejsmutnější. „Strašný paradox,“ kroutil hlavou Roman Skuhravý, kouč Baníku, po výhře 1:0 nad Olomoucí. Spokojený byl s výsledkem i výkonem, rozladěný z toho, že se mu zranili hned tři hráči základní sestavy. Ostravští teď řeší, zda vyrazí na trh pro posily, nebo si pomohou posunutím dalších talentovaných odchovanců z druholigového béčka. Záležet bude na výsledcích magnetické rezonance.
Charakter vážného zranění Abdallaha Gninga, který už je po operaci zlomené holenní i lýtkové kosti, v první moment přebil další trable Baníku. Ten přišel nejen o senegalského útočníka, ale také o Michala Kohúta a Vlasije Sinjavského.
Všichni tři členové základní sestavy museli odstoupit z vítězného utkání s Olomoucí, celý klub teď netrpělivě čeká na zprávy o jejich stavu.
U Gninga se počítá se zhruba půlroční pauzou. Když vše dobře půjde, mohl by stihnout start jarní části sezony. Kohúta píchlo v lýtku, patrně má poraněný sval. A Sinjavskij cítil nekomfort v koleni.
„Siňa ucítil v rohu na tartanu, jak je přechod mezi hřištěm, že mu koleno vyjelo a zase se vrátilo. Teď mu to otéká, musíme počkat dva dny, než se to stabilizuje, abychom z magnetické rezonance poznali, co to je. U Kohúta taky teprve uvidíme,“ popisoval si trenér Roman Skuhravý.
„Vážím si výhry po zajímavém výkonu, ale strašně mě mrzí, že jsme přišli o tři hráče. Radši bych prohrál a měl je zdravé,“ dodal zklamaným hlasem.
Co se ostravských personálií týče, jde celkově o zvláštní období. Nejde totiž jen o nově zraněné. „Pustili jsme v minulých dnech tři hráče pryč a takhle se vám to vydrbe,“ připomněl kouč odchody Davida Buchty do Radniček, Karla Pojezného do Artisu Brno a Marka Havrana do Mladé Boleslavi. Tam hostuje i Samuel Grygar, čtvrtý do této party.
Teď by se někdo z nich možná hodil, ale to nikdo nemohl tušit. Netřeba řešit to, co už se nedá ovlivnit, důležité je se dívat vpřed. Takže?
„Hned po zápase jsme se s vedením o něčem bavili. Jsou dvě varianty,“ řekl Skuhravý.
Doplnění přijde asi z rezervního týmu
„Primárně přemýšlím o tom, že si do tréninkového procesu posunu tři hráče z béčka a to se zase doplní z dorostu. Mám radost, že béčko zase vyhrálo a byly tam skvělé výkony. Je to zase příležitost pro další. Druhá varianta posilování se musí probrat s majitelem a sportovním ředitelem. Chci věřit tomu, že Sinjavskij s Kohútem budou chybět třeba měsíc, v tu chvíli bychom si poradili.“
B-tým pod vedením Roberta Pištěka zvítězil suverénně 4:1 v Třinci, za který nastoupili například Eldar Šehič s Dominikem Simerským, ještě na jaře členové ostravského rezervního kádru.
Za Kohúta se nabízí Filip Šancl, jehož chce Skuhravý dostat zpátky do formy a zápasové praxe, jak naznačil už ve středu po pohárovém duelu se Spartou Brno (9:0).
Ve fazoně je i Lukáš Dvořáček, oba se v Třinci gólově prosadili. Solidní výkonnost vykazuje defenzivní středopolař Tadeáš Frýdl, naopak s Dennisem Owusuem už se vzhledem k čím dál menší minutáži patrně vůbec nepočítá.
A přímé alternativy ze současného Skuhravého kádru? Na pozici wingbeka za Sinjavského má k dispozici Daniela Holzera, Abdullahiho Beweneho a Matúše Kmeťe. Za Kohúta zase Davida Planku, Artura Musáka, Filipa Kubalu či již zmíněného Šancla. A za Gninga mladého Víta Škrkoně, Václava Jurečku, Dantayeho Gilberta nebo taky Kubalu. David Látal, potrestaný FAČR, nemá šanci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|4
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|7
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|8
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|9
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|15
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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