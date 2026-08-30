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Baník přišel o tři hráče! Skuhravý: Radši bych prohrál. Posily? Už jsme se bavili...

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SESTŘIH: Baník - Olomouc 1:0. O výhře rozhodl premiérovým gólem Míček
Trenér Roman Skuhravý diskutuje s rozhodčím Radinou
Václav Jurečka z Ostravy a Louis Lurvink z Olomouce
Anton Ekeroth z Olomouce a Daniel Holzer z Ostravy
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Michal Kvasnica
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Nejzodpovědnější, nejkompaktnější, nejagresivnější. Ale stoprocentně taky nejsmutnější. „Strašný paradox,“ kroutil hlavou Roman Skuhravý, kouč Baníku, po výhře 1:0 nad Olomoucí. Spokojený byl s výsledkem i výkonem, rozladěný z toho, že se mu zranili hned tři hráči základní sestavy. Ostravští teď řeší, zda vyrazí na trh pro posily, nebo si pomohou posunutím dalších talentovaných odchovanců z druholigového béčka. Záležet bude na výsledcích magnetické rezonance.

Charakter vážného zranění Abdallaha Gninga, který už je po operaci zlomené holenní i lýtkové kosti, v první moment přebil další trable Baníku. Ten přišel nejen o senegalského útočníka, ale také o Michala Kohúta a Vlasije Sinjavského.

Všichni tři členové základní sestavy museli odstoupit z vítězného utkání s Olomoucí, celý klub teď netrpělivě čeká na zprávy o jejich stavu.

U Gninga se počítá se zhruba půlroční pauzou. Když vše dobře půjde, mohl by stihnout start jarní části sezony. Kohúta píchlo v lýtku, patrně má poraněný sval. A Sinjavskij cítil nekomfort v koleni.

„Siňa ucítil v rohu na tartanu, jak je přechod mezi hřištěm, že mu koleno vyjelo a zase se vrátilo. Teď mu to otéká, musíme počkat dva dny, než se to stabilizuje, abychom z magnetické rezonance poznali, co to je. U Kohúta taky teprve uvidíme,“ popisoval si trenér Roman Skuhravý.

„Vážím si výhry po zajímavém výkonu, ale strašně mě mrzí, že jsme přišli o tři hráče. Radši bych prohrál a měl je zdravé,“ dodal zklamaným hlasem.

Co se ostravských personálií týče, jde celkově o zvláštní období. Nejde totiž jen o nově zraněné. „Pustili jsme v minulých dnech tři hráče pryč a takhle se vám to vydrbe,“ připomněl kouč odchody Davida Buchty do Radniček, Karla Pojezného do Artisu Brno a Marka Havrana do Mladé Boleslavi. Tam hostuje i Samuel Grygar, čtvrtý do této party.

Teď by se někdo z nich možná hodil, ale to nikdo nemohl tušit. Netřeba řešit to, co už se nedá ovlivnit, důležité je se dívat vpřed. Takže?

„Hned po zápase jsme se s vedením o něčem bavili. Jsou dvě varianty,“ řekl Skuhravý.

Doplnění přijde asi z rezervního týmu

„Primárně přemýšlím o tom, že si do tréninkového procesu posunu tři hráče z béčka a to se zase doplní z dorostu. Mám radost, že béčko zase vyhrálo a byly tam skvělé výkony. Je to zase příležitost pro další. Druhá varianta posilování se musí probrat s majitelem a sportovním ředitelem. Chci věřit tomu, že Sinjavskij s Kohútem budou chybět třeba měsíc, v tu chvíli bychom si poradili.“

B-tým pod vedením Roberta Pištěka zvítězil suverénně 4:1 v Třinci, za který nastoupili například Eldar Šehič s Dominikem Simerským, ještě na jaře členové ostravského rezervního kádru.

Za Kohúta se nabízí Filip Šancl, jehož chce Skuhravý dostat zpátky do formy a zápasové praxe, jak naznačil už ve středu po pohárovém duelu se Spartou Brno (9:0).

Ve fazoně je i Lukáš Dvořáček, oba se v Třinci gólově prosadili. Solidní výkonnost vykazuje defenzivní středopolař Tadeáš Frýdl, naopak s Dennisem Owusuem už se vzhledem k čím dál menší minutáži patrně vůbec nepočítá.

A přímé alternativy ze současného Skuhravého kádru? Na pozici wingbeka za Sinjavského má k dispozici Daniela Holzera, Abdullahiho Beweneho a Matúše Kmeťe. Za Kohúta zase Davida Planku, Artura Musáka, Filipa Kubalu či již zmíněného Šancla. A za Gninga mladého Víta Škrkoně, Václava Jurečku, Dantayeho Gilberta nebo taky Kubalu. David Látal, potrestaný FAČR, nemá šanci.

KonecLIVE
10

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Zbrojovka53119:510
4Liberec53116:310
5Olomouc631210:810
6Sparta530212:79
7Jablonec33005:19
8Baník53024:69
9Hr. Králové32104:27
10Teplice521210:127
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Artis61146:134
14Pardubice60155:121
15Slovácko50144:111
16Zlín60065:130
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