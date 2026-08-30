Předplatné

Zbrojovka řeší odchod záložníka, který se nechytl. Jednoznačná cesta, řekl Svědík

Video placeholder
SESTŘIH: Zbrojovka Brno – Zlín 3:2. Vedral rozhodl v nastavení, Ševci dál bez bodu • Zdroj: isport.tv
Martin Gjorgijevski se jednou z hlavních opor Zbrojovky nestal
Filip Vedral z Brna a Tomáš Poznar ze Zlína
Tribuna fanoušků Zbrojovky
Dýmovnice fanoušků Zlína
Daniel Vašulín se raduje z gólu
Gólová euforie Zbrojovky
15
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

I když dal ofenzivní záložník Martin Gjorgijevskij (21) v týdnu v poháru ve Frýdlantu nad Ostravicí jako střídající dva góly, další trefy už za Zbrojovku podle všeho nepřidá. Jedině snad za béčko. „Počítáme, že odejde na hostování, aby pravidelně hrál a byl někde stěžejní hráč. Je to jednoznačná cesta,“ sdělil trenér Martin Svědík po sobotním duelu se Zlínem (3:2). Reprezentant Severní Makedonie U-21 se za celý rok nedostal do základu týmu. Ani ve druhé lize.

Loni na podzim přitom přicházel ze Strumice do Brna s velkým očekáváním. „Nejlepší hráč makedonské ligy,“ tvrdil v rozhovoru pro iSport jeho krajan a obránce Slovácka Andrej Stojčevski.

„Moc se mi líbí, je to čistokrevná desítka,“ vzbuzoval naděje v příznivcích Zbrojovky. Jenže technicky zdatný špílmachr v Česku zatím neprorazil. Nedokázal se adaptovat na zvýšené nároky trenérů, vyšší intenzitu hry. Ve druhé lize naskočil do čtrnácti duelů, skóroval jedinkrát, a to v derby proti Artisu. 

V nejvyšší soutěži po postupu nenastoupil ani na minutu, v sobotu nebyl podobně jako Patrik Žitný ani v zápasové nominaci.

Byl o něj zájem, cena však klesla

Před časem přitom o Gjorgijevského usilovali také skotský FC Dundee, kyperský Pafos či polský Raków Czestochowa. Nyní je navzdory dlouhodobé platné smlouvě k mání na hostování. Po něm by se mohl vrátit do Zbrojovky a zkusit se znovu porvat o místo.

„Máme hodně středních záložníků,“ zmínil Svědík. 

Makedoncova pozice na trhu je ovšem daleko horší, než když odcházel jako eso makedonské nejvyšší soutěže. Kdo po něm sáhne?  

Na marodce má úspěšný nováček stále útočníka Luckyho Ezeha. „Myslím, že by se měl během čtrnácti dnů zapojit do plného tréninku,“ doufal kouč.  

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Zbrojovka53119:510
4Liberec53116:310
5Olomouc631210:810
6Sparta530212:79
7Jablonec33005:19
8Baník53024:69
9Hr. Králové32104:27
10Teplice521210:127
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Artis61146:134
14Pardubice60155:121
15Slovácko50144:111
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů