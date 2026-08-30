Zbrojovka řeší odchod záložníka, který se nechytl. Jednoznačná cesta, řekl Svědík
I když dal ofenzivní záložník Martin Gjorgijevskij (21) v týdnu v poháru ve Frýdlantu nad Ostravicí jako střídající dva góly, další trefy už za Zbrojovku podle všeho nepřidá. Jedině snad za béčko. „Počítáme, že odejde na hostování, aby pravidelně hrál a byl někde stěžejní hráč. Je to jednoznačná cesta,“ sdělil trenér Martin Svědík po sobotním duelu se Zlínem (3:2). Reprezentant Severní Makedonie U-21 se za celý rok nedostal do základu týmu. Ani ve druhé lize.
Loni na podzim přitom přicházel ze Strumice do Brna s velkým očekáváním. „Nejlepší hráč makedonské ligy,“ tvrdil v rozhovoru pro iSport jeho krajan a obránce Slovácka Andrej Stojčevski.
„Moc se mi líbí, je to čistokrevná desítka,“ vzbuzoval naděje v příznivcích Zbrojovky. Jenže technicky zdatný špílmachr v Česku zatím neprorazil. Nedokázal se adaptovat na zvýšené nároky trenérů, vyšší intenzitu hry. Ve druhé lize naskočil do čtrnácti duelů, skóroval jedinkrát, a to v derby proti Artisu.
V nejvyšší soutěži po postupu nenastoupil ani na minutu, v sobotu nebyl podobně jako Patrik Žitný ani v zápasové nominaci.
Byl o něj zájem, cena však klesla
Před časem přitom o Gjorgijevského usilovali také skotský FC Dundee, kyperský Pafos či polský Raków Czestochowa. Nyní je navzdory dlouhodobé platné smlouvě k mání na hostování. Po něm by se mohl vrátit do Zbrojovky a zkusit se znovu porvat o místo.
„Máme hodně středních záložníků,“ zmínil Svědík.
Makedoncova pozice na trhu je ovšem daleko horší, než když odcházel jako eso makedonské nejvyšší soutěže. Kdo po něm sáhne?
Na marodce má úspěšný nováček stále útočníka Luckyho Ezeha. „Myslím, že by se měl během čtrnácti dnů zapojit do plného tréninku,“ doufal kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|4
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|7
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|8
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|9
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|15
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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