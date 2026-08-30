Přípravy na derby ONLINE: Fanoušci Slavie se chystají k pochodu na Letnou
Je tu vrchol ligového programu. Na dnešní fotbalové derby se v Praze chystají také fanoušci. V 17.00 se u Národního divadla sejdou příznivci Slavie a společně vyrazí ke stadionu Sparty. Od 20.00 tam začíná šlágr 6. kola, kvůli kterému se chystají mimořádná bezpečnostní opatření. Dění okolo derby sledujeme ONLINE na iSportu.
Zprávy ze dne 30. srpna 2026
Fanoušci Slavie půjdou na Letnou oblečeni v bílém.
Dnešní derby mezi fanoušky
- Skupina Ultras Sparta chystá velké choreo, které zasáhne i na protilehlou tribunu. „Derby je tady! Žádné výmluvy. Jdeme si za vítězstvím od první do poslední minuty,“ vzkázali její zástupci na oficiálním facebookovém profilu.
- Příznivci červenobílých se jako tradičně před derby vypraví na stadion společným pochodem. Sraz mají tentokrát od pěti hodin odpoledne u Národního divadla, symbolicky naproti kavárně Slavia. „Pak vyrazíme společně k nenáviděnému rivalovi a dáme jasně najevo, komu Praha patří,“ sdělili zástupci Tribuny Sever.
- Slávistů má zamířit do ohraničeného sektoru necelá tisícovka. V kotli nejspíš roztáhnou plachtu, stejně jako například na výjezdě v Ostravě. Fanoušky hostů předtím čekají bezpečnostní kontroly, v případě, že u nich bude nalezena pyrotechnika, bude jim zakázán vstup na stadion.
- Do hlediště stejně tak nemohou vnášet nápoje, samolepky, plechovky nebo spreje. „Zároveň apelujeme na všechny: alkohol s rozumem! To nejdůležitější nás čeká až na stadionu. Kdo nebude schopný fandit nebo dojít po svých, nebude na stadion vpuštěn,“ zdůraznili slávističtí fanoušci.
- Sparta společně s policií řeší už týdny dopředu možná bezpečnostní rizika. V kontextu posledního derby se na seznam dostala mnohem výš hrozba vniknutí diváků na hrací plochu, což se však tentokrát neočekává. „Přípravy na derby jsou v mnoha aspektech složitější než organizace domácích zápasů v UEFA soutěžích,“ zmínil Tomáš Křivda, generální ředitel Sparty, v oficiální tiskové zprávě.
- Jak sparťané informovali, do zajištění bezpečnosti nedělního utkání investovali 700 tisíc korun, což je podle redakčních zdrojů zhruba o 200 až 300 tisíc víc než na ostatní ligové duely. Částka pokryje zejména náklady na bezpečnostní a pořadatelskou službu či posílení záchranných složek (zdravotníků či hasičů).