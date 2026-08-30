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Přípravy na derby ONLINE: Fanoušci Slavie se chystají k pochodu na Letnou

Fanoušci Slavie i tentokrát chystají pochod na Letnou
Fanoušci Slavie i tentokrát chystají pochod na LetnouZdroj: Blesk:Jiri Kotatko
Fanoušci Slavie i tentokrát chystají pochod na Letnou
Fanoušci Slavie i tentokrát chystají pochod na Letnou
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iSport.cz
Chance Liga
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Je tu vrchol ligového programu. Na dnešní fotbalové derby se v Praze chystají také fanoušci. V 17.00 se u Národního divadla sejdou příznivci Slavie a společně vyrazí ke stadionu Sparty. Od 20.00 tam začíná šlágr 6. kola, kvůli kterému se chystají mimořádná bezpečnostní opatření. Dění okolo derby sledujeme ONLINE na iSportu.

Online přenos - Přípravy na derby Sparta - Slavia
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Zprávy ze dne 30. srpna 2026

SK Slavia Praha
30. srpna 2026 · 15:03

Fanoušci Slavie půjdou na Letnou oblečeni v bílém.

Důležitý moment
30. srpna 2026 · 12:00

Dnešní derby mezi fanoušky

  • Skupina Ultras Sparta chystá velké choreo, které zasáhne i na protilehlou tribunu. „Derby je tady! Žádné výmluvy. Jdeme si za vítězstvím od první do poslední minuty,“ vzkázali její zástupci na oficiálním facebookovém profilu.
  • Příznivci červenobílých se jako tradičně před derby vypraví na stadion společným pochodem. Sraz mají tentokrát od pěti hodin odpoledne u Národního divadla, symbolicky naproti kavárně Slavia. „Pak vyrazíme společně k nenáviděnému rivalovi a dáme jasně najevo, komu Praha patří,“ sdělili zástupci Tribuny Sever.
  • Slávistů má zamířit do ohraničeného sektoru necelá tisícovka. V kotli nejspíš roztáhnou plachtu, stejně jako například na výjezdě v Ostravě. Fanoušky hostů předtím čekají bezpečnostní kontroly, v případě, že u nich bude nalezena pyrotechnika, bude jim zakázán vstup na stadion.
  • Do hlediště stejně tak nemohou vnášet nápoje, samolepky, plechovky nebo spreje. „Zároveň apelujeme na všechny: alkohol s rozumem! To nejdůležitější nás čeká až na stadionu. Kdo nebude schopný fandit nebo dojít po svých, nebude na stadion vpuštěn,“ zdůraznili slávističtí fanoušci.
  • Sparta společně s policií řeší už týdny dopředu možná bezpečnostní rizika. V kontextu posledního derby se na seznam dostala mnohem výš hrozba vniknutí diváků na hrací plochu, což se však tentokrát neočekává. „Přípravy na derby jsou v mnoha aspektech složitější než organizace domácích zápasů v UEFA soutěžích,“ zmínil Tomáš Křivda, generální ředitel Sparty, v oficiální tiskové zprávě.
  • Jak sparťané informovali, do zajištění bezpečnosti nedělního utkání investovali 700 tisíc korun, což je podle redakčních zdrojů zhruba o 200 až 300 tisíc víc než na ostatní ligové duely. Částka pokryje zejména náklady na bezpečnostní a pořadatelskou službu či posílení záchranných složek (zdravotníků či hasičů).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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