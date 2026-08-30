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Přípravy na derby ONLINE: Slávisté se blíží Letné. Pokřiky proti Juráskovi i Tvrdíkovi

Slávistický pochod se blíží k Letné.
Slávistický pochod se blíží k Letné.Zdroj: Jakub Dlask / iSport
Fanoušci Slavie vyráží pochodem na Letnou
Tvrdík ven, skandují slávisté před pochodem na Letnou
Slávisté pochodují historickým centrem Prahy
Fanoušci Slavie před Národním divadlem
Fanoušci Slavie před Národním divadlem
Fanoušci Slavie před Národním divadlem
Fanoušci Slavie setkají u Národního divadla, situaci monitoruje policie
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iSport.cz
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Je tu vrchol ligového programu. Na dnešní fotbalové derby se v Praze chystají také fanoušci. V 17.30 vyrazili pd Národního divadla příznivci Slavie společně ke stadionu Sparty. Od 20.00 tam začíná šlágr 6. kola, kvůli kterému se chystají mimořádná bezpečnostní opatření. Dění okolo derby sledujeme ONLINE na iSportu.

Online přenos - Přípravy na derby Sparta - Slavia
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Zprávy ze dne 30. srpna 2026

SK Slavia Praha
30. srpna 2026 · 18:08

Fanoušci Slavie vyšli schody a vyměňují si chorály s malými hloučky příznivců Sparty. 

SK Slavia Praha
30. srpna 2026 · 18:02

Pochod už dorazil na schody, které vedou na Letnou.

 

Slávistický pochod se blíží k Letné.
Slávistický pochod se blíží k Letné.
SK Slavia Praha
30. srpna 2026 · 17:52

„Tvdík ven“, skandovali před Národním divadlem fanoušci Slavie.

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SK Slavia Praha
30. srpna 2026 · 17:43

Pochod probíhá úplně bez problému, lidé v okolí přihlíží.

Slávisté pochodují historickým centrem Prahy
Slávisté pochodují historickým centrem Prahy
SK Slavia Praha
30. srpna 2026 · 17:31

Slávisté právě vyrazili směrem Letná.

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SK Slavia Praha
30. srpna 2026 · 17:27

U Národního divadla zní první chorály, fanoušci se chystají na začátek pochodu. Vymezují se vůči novému šéfovi bezpečnosti Jiřímu Komorousovi a také Jaroslavu Tvdíkovi. Centrem Prahy se rozléhalo: „Tvrdík ven!“ V pokřicích neopomněli slávisté také na svého bývalého hráče Matěje Juráska, který přišel na hostování do Sparty. „Matěj Jurásek, rudej čů**ček, dává omluvy, pro smích jako vy,” zpívali.

SK Slavia Praha
30. srpna 2026 · 17:22

Slovo si vzal speaker Tribuny Sever. Usměrňuje fanoušky a upozorňuje je na přílišnou konzumaci alkoholu. Pochod začne zhruba v 17.30

SK Slavia Praha
30. srpna 2026 · 17:03

Fanoušci Slavie obsadili prostor před Národním divadlem.

Fanoušci Slavie před Národním divadlem
Fanoušci Slavie před Národním divadlem
Fanoušci Slavie před Národním divadlem
Fanoušci Slavie před Národním divadlem
SK Slavia Praha
30. srpna 2026 · 16:21

V akci nechybí ani policejní vrtulník, který právě krouží nad historickým centrem Prahy. Policisté řeší první zahalené obličeje. Mladíkům domluvili a šátky šly dolů.

SK Slavia Praha
30. srpna 2026 · 16:17

Za necelou hodinu se fanoušci Slavie setkají u Národního divadla, odkud se společně přesunou na stadion. Na místo přicházejí první fanoušci. Policie už kontroluje situaci.

Fanoušci Slavie se setkají u Národního divadla, situaci monitoruje policie
Fanoušci Slavie se setkají u Národního divadla, situaci monitoruje policie
Fanoušci Slavie se setkají u Národního divadla, situaci monitoruje policie
Fanoušci Slavie se setkají u Národního divadla, situaci monitoruje policie
SK Slavia Praha
30. srpna 2026 · 15:03

Fanoušci Slavie půjdou na Letnou oblečeni v bílém.

Důležitý moment
30. srpna 2026 · 12:00

Dnešní derby mezi fanoušky

  • Skupina Ultras Sparta chystá velké choreo, které zasáhne i na protilehlou tribunu. „Derby je tady! Žádné výmluvy. Jdeme si za vítězstvím od první do poslední minuty,“ vzkázali její zástupci na oficiálním facebookovém profilu.
  • Příznivci červenobílých se jako tradičně před derby vypraví na stadion společným pochodem. Sraz mají tentokrát od pěti hodin odpoledne u Národního divadla, symbolicky naproti kavárně Slavia. „Pak vyrazíme společně k nenáviděnému rivalovi a dáme jasně najevo, komu Praha patří,“ sdělili zástupci Tribuny Sever.
  • Slávistů má zamířit do ohraničeného sektoru necelá tisícovka. V kotli nejspíš roztáhnou plachtu, stejně jako například na výjezdě v Ostravě. Fanoušky hostů předtím čekají bezpečnostní kontroly, v případě, že u nich bude nalezena pyrotechnika, bude jim zakázán vstup na stadion.
  • Do hlediště stejně tak nemohou vnášet nápoje, samolepky, plechovky nebo spreje. „Zároveň apelujeme na všechny: alkohol s rozumem! To nejdůležitější nás čeká až na stadionu. Kdo nebude schopný fandit nebo dojít po svých, nebude na stadion vpuštěn,“ zdůraznili slávističtí fanoušci.
  • Sparta společně s policií řeší už týdny dopředu možná bezpečnostní rizika. V kontextu posledního derby se na seznam dostala mnohem výš hrozba vniknutí diváků na hrací plochu, což se však tentokrát neočekává. „Přípravy na derby jsou v mnoha aspektech složitější než organizace domácích zápasů v UEFA soutěžích,“ zmínil Tomáš Křivda, generální ředitel Sparty, v oficiální tiskové zprávě.
  • Jak sparťané informovali, do zajištění bezpečnosti nedělního utkání investovali 700 tisíc korun, což je podle redakčních zdrojů zhruba o 200 až 300 tisíc víc než na ostatní ligové duely. Částka pokryje zejména náklady na bezpečnostní a pořadatelskou službu či posílení záchranných složek (zdravotníků či hasičů).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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