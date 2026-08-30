ONLINE: Sparta - Slavia 0:1. Rychlý gól hostů v derby! Odražený míč uklidil Nowak
Šesté kolo Chance Ligy nabízí derby odvěkých rivalů. Fotbalisté Sparty vyzvou na Letné Slavii. Domácí vstupují do zápasu v lepším rozpoložení, dvakrát za sebou vyhráli. Sešívaní naopak dvakrát v řadě ztratili. Do derby jdou oba týmy s řadou nečekaných tahů. Jindřich Trpišovský posadil útočníky Tomáše Chorého a Mojmíra Chytila, Brian Priske zase ukázal na čerstvou posilu Loice Mbe Soha. Před zápasem proběhl pochod fanoušků Slavie na stadion. Derby s pořadovým číslem 318 startuje ve 20 hodin a sledovat ho můžete ONLINE na iSportu.
- 0:122.9%
- 0:219.6%
- 1:114.2%
- 1:212.1%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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