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ONLINE: Sparta - Slavia 0:1. Rychlý gól hostů v derby! Odražený míč uklidil Nowak

Wiktor Nowak poslal Slavii do vedení
Wiktor Nowak poslal Slavii do vedeníZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Brian Priske za Jindřichem Trpišovským
Jakub Surovčík v derby rychle inkasoval
Jakub Markovič v derby
Wiktor Nowak gratuluje Jakubu Markovičovi k zákroku
Hned po přestupu do Sparty dostal Loic Mbe Soh šanci v základní sestavě
Hned po přestupu do Sparty dostal Loic Mbe Soh šanci v základní sestavě
Hned po přestupu do Sparty dostal Loic Mbe Soh šanci v základní sestavě
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iSport.cz
Chance Liga
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Šesté kolo Chance Ligy nabízí derby odvěkých rivalů. Fotbalisté Sparty vyzvou na Letné Slavii. Domácí vstupují do zápasu v lepším rozpoložení, dvakrát za sebou vyhráli. Sešívaní naopak dvakrát v řadě ztratili. Do derby jdou oba týmy s řadou nečekaných tahů. Jindřich Trpišovský posadil útočníky Tomáše Chorého a Mojmíra Chytila, Brian Priske zase ukázal na čerstvou posilu Loice Mbe Soha. Před zápasem proběhl pochod fanoušků Slavie na stadion. Derby s pořadovým číslem 318 startuje ve 20 hodin a sledovat ho můžete ONLINE na iSportu.

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Průběh zápasu · Chance Liga · 6. kolo
Sparta Praha
ne 30. 8.
0:1
42. min
Slavia Praha
Pravděpodobnost výhry
Výhra Sparta
Remíza
Výhra Slavia
Pravděpodobná skóre
  • 0:122.9%
  • 0:219.6%
  • 1:114.2%
  • 1:212.1%
Vývoj šancí v průběhu zápasu
⚽ 0:1
Predikce aktualizována: 30. 8. 2026 20:45
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec64118:313
2Slavia532014:511
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta530212:79
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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