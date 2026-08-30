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ONLINE: Sparta - Slavia. Derby pražských „S“ číslo 318. Potvrdí Letenští vzrůstající formu?

Souboj Isifeho s Rynešem v nedohraném derby na jaře
Souboj Isifeho s Rynešem v nedohraném derby na jařeZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Sudí Karel Rouček v akci během derby
Josimar Alcócer se trefil proti Artisu
Ange N´Guessan zatím neplní očekávání rekordně drahé posily
Sparťané slaví gól Andrewa Irvinga na 2:1 v utkání proti Teplicím
Danijel Šturm a Wiktor Nowak se radují z gólu Tomáše Chorého
Sparťané slaví gól Andrewa Irvinga na 2:1 v utkání proti Teplicím
Tomáš Chorý
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iSport.cz
Chance Liga
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Šesté kolo fotbalové Chance Ligy nabídne derby odvěkých rivalů. Sparta vyzve na Letné Slavii. Domácí vstupují do zápasu v lepším rozpoložení, v posledních dvou ligových zápasech porazili Teplice (4:1) i Artis (4:0). Sešívaní naopak dvakrát za sebou ztratili. Remizovali jak v Liberci (1:1), tak doma s Bohemians 2:2. Před zápasem proběhne pochod fanoušků Slavie na stadion. Derby s pořadovým číslem 318 startuje ve 20 hodin a sledovat ho můžete ONLINE na iSportu. 

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 6. kolo
Sparta Praha
ne 30. 8.
20:00
Slavia Praha
Pravděpodobnost výhry
Výhra Sparta
Remíza
Výhra Slavia
Pravděpodobná skóre
  • 1:111.7%
  • 1:29.5%
  • 0:18.5%
  • 0:27.7%
Predikce aktualizována: 30. 8. 2026 15:23
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Zbrojovka53119:510
4Liberec53116:310
5Olomouc631210:810
6Sparta530212:79
7Jablonec33005:19
8Baník53024:69
9Hr. Králové32104:27
10Teplice521210:127
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Artis61146:134
14Pardubice60155:121
15Slovácko50144:111
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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