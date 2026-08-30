ONLINE: Sparta - Slavia. Derby pražských „S“ číslo 318. Potvrdí Letenští vzrůstající formu?
Šesté kolo fotbalové Chance Ligy nabídne derby odvěkých rivalů. Sparta vyzve na Letné Slavii. Domácí vstupují do zápasu v lepším rozpoložení, v posledních dvou ligových zápasech porazili Teplice (4:1) i Artis (4:0). Sešívaní naopak dvakrát za sebou ztratili. Remizovali jak v Liberci (1:1), tak doma s Bohemians 2:2. Před zápasem proběhne pochod fanoušků Slavie na stadion. Derby s pořadovým číslem 318 startuje ve 20 hodin a sledovat ho můžete ONLINE na iSportu.
- 1:111.7%
- 1:29.5%
- 0:18.5%
- 0:27.7%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|4
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|7
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|8
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|9
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|15
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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