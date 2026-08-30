SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Dominantní výhra hostů, Trpišovského tahy předčily Priskeho
Slavia je vládce. Tak to je. Postavení v Chance Lize potvrdila rovněž na Letné, kde zničila Spartu. Ano, ta může říkat, že herně nepropadla, jenže výsledek 0:3 je blamáž, jak se léta říká, značí rozdíl třídy. Hlavní díl slávy na sebe bere muž, který jako vždy strávil duel u lavice s bílou kšiltovkou na hlavě. Trenér Jindřich Trpišovský společně s realizačním týmem jasně předčil domácího kouče Briana Priskeho. Jeho tahy byly nečekané, i když se říká, že se ultrarivalové nemohou už ničím překvapit. Navíc trefné, účinné. Jednoduše vítězné. Díky nim vyhráli červenobílí na Letné v lize poprvé od prosince 2020, kdy triumfovali stejným výsledkem.
Vždy je to zásadní téma. Souboje velkých trenérů Brian Priske vs. Jindřich Trpišovský. Pánové jsou tváře ligy, uznávaní bardi. Tentokrát bere výhru muž s čepicí, král Edenu. A nutno říct, že jde triumf na Letné výrazně za ním a jeho štábem.
Trpišovský Priskeho překvapil a pak také přehrál, i když domácí mocně tlačili a v projevu až tak dramaticky velký rozdíl nebyl. Derby bavilo.
„Možná jsme v mnoha aspektech byli dobří, ale výsledek je jasný. Je jedno, co jsme si zasloužili. Pro nás to byla velká lekce, neměli jsme kvalitu v klíčových momentech,“ byl rozladěný Priske. „Pomohla nám nezdolnost. Hlavní bylo, jak hráči plnili pokyny, které vycházely z toho, v čem je soupeř silný a jaké má slabiny. Nejvíc nám šlo měnění rytmu, i když to není naše DNA. Ale tenhle zápas to vyžadoval,“ reagoval Trpišovský.
Už sestava hostů rudé zaskočila. Vždyť se v ní neobjevila ani jedna věž. Tomáš Chorý s Mojmírem Chytilem zůstali na lavici, první z nich se dostal do vřavy až po hodině. Místo nich vsadil Trpišovský na běžecké typy. Proto šli do ofenzivy Adonija Ouanda a Emmanuel Ayaosi.
Do defenzivy zase postavil čtyři stopery, vedle sebe se srovnali Tomáš Vlček, David Zima, Mikuláš Konečný a Štěpán Chaloupek. Střeďák Michal Sadílek si vzal na starost domácího kapitána Adama Karabce, v prvním poločase se od něj nehnul.
Po změně stran navíc udělal Trpišovský další perfektní změny. Sadílek se posunul výše, ke Karabcovi vystupovali střídavě Zima s Konečným. Slavia už v tu chvíli vedla, protože se v 11. minutě prosadil Wiktor Nowak. Branka to byla líbezná, trefil se placírkou do horního rohu. Dotáhl tak akci, kterou začal skvělou přihrávkou na Danijela Šturma Konečný.
Polský střeďák zapsal v šestém ligovém startu za Slavii čtvrtý zásah (k tomu má jednu asistenci), přesto mu to nepomohlo, aby zůstal na place i po změně stran. O půli ho vystřídal David Moses, asi největší fyzická mašina ligy. Taky v tomto případě šlo o skvělý tah. Moses kraloval rychlostí i nápady. Dvakrát z jeho kolmic těžil Šturm, poprvé Jakuba Surovčíka nepřekonal, ale v 59. minutě se už trefil. Stomilionová posila z Olomouce gólem rozjela své slávistické statistiky.
Jak reagoval Priske? V sestavě se objevila dvě jména, s kterými se tolik nepočítalo. Loic Mbe Soh se postavil na levého stopera, i když přišel na Letnou jen pár dnů před duelem. Santiago Eneme dostal na osmičce přednost před Andrewem Irvingem. Skotský reprezentant se tak ani napotřetí během angažmá ve Spartě nedostal v derby do základní sestavy.
Sparta se tlačila vpřed, šance měla. Jenže Jonatan Brunes byl po perfektní Karabcově prostrkávačce zablokován Zimou, ve druhé půli Jakub Markovič lapil Karabcovi jasnou možnost. K tlaku jí pomohla i změna formace. Po hodině přešli Letenští vzadu na trojici. Přišel Jaroslav Zelený, který se postavil na levého stopera, ve středu se pohyboval Guddal, napravo Mbe Soh. Wingbeky hráli Matěj Ryneš s Johnem Mercadem.
Náporu tah pomohl, ke gólům však nevedl. Důvodem byl také velmi nevýrazný výkon útočníka Brunese. S výjimkou jedné příležitosti se mu nedařilo. Nepomohl ani ve hře.
Naopak Slavia byla brutálně produktivní. Z pěti střel na branku se třikrát prosadila. V nastaveném čase dovršil skóre Ayaosi, který si pohrál s Rynešem a skóroval ve stylu bývalého sparťanského kapitána Lukáše Haraslína střelou na zadní tyč.
Dokonal tak rudý zmar a potvrdil červenobílou střeleckou dominanci. „Měli jsme čtrnáct rohů a neskórujeme, šance i centry tam byly,“ litoval Priske.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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