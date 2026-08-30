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ONLINE: Plzeň - Slovácko 0:0. Domácí se marně tlačí za gólem, o půli třikrát střídali

Tomáš Ladra z Plzně nahání obránce Slovácka Šimona Slončíka
Tomáš Ladra z Plzně nahání obránce Slovácka Šimona SlončíkaZdroj: Miroslav Chaloupka / ČTK
Euforie Lukáše Červa
Osman Bukari z Bělehradu a Merchas Doski z Plzně
Hráči Plzně
Děkovačka hráčů Plzně s fanoušky
Postupová radost Plzně
Hráči Plzně před prodloužením
Radoslav Kováč v premiéře plzeňského kouče
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Slovácka v 6. kole Chance Ligy bojují o první výhru v novém ročníku. Musí ale vyhrát na půdě plzeňské Viktorie, kterou po výměně trenérů nabudil obrat proti Crvene Zvezdě Bělehrad a postup do Evropské ligy. Jak dopadne ligová premiéra Radoslava Kováče na lavičce Západočechů? Od první minuty nastoupil  Adam Gabriel, nová posila Plzně. Zápas začal v 17 hodin a přímý přenos ONLINE můžete sledovat na webu iSport.

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Průběh zápasu · Chance Liga · 6. kolo
Viktoria Plzeň
ne 30. 8.
0:0
50. min
Slovácko
Pravděpodobnost výhry
Výhra Plzeň
Remíza
Výhra Slovácko
Pravděpodobná skóre
  • 0:031.0%
  • 1:026.1%
  • 2:011.0%
  • 0:110.2%
Vývoj šancí v průběhu zápasu
Predikce aktualizována: 30. 8. 2026 18:11
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec64118:313
2Slavia532014:511
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Sparta530212:79
7Jablonec33005:19
8Baník53024:69
9Hr. Králové42114:47
10Teplice521210:127
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Artis61146:134
14Pardubice60155:121
15Slovácko50144:111
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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