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SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 1:1. Viktoria naštvala sebe i fanoušky. Třetí domácí ztráta

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SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 1:1. Viktoria doma znovu ztratila • Zdroj: isport.tv
Slavící hráči Slovácka
Fotbalisté Viktorie Plzeň
Nová posila v akci - Adam Gabriel v plzeňském dresu
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Jonáš Bartoš
Chance Liga
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Po posvícení přichází většinou… Plzni po mimořádné čtvrteční noci v Evropské lize, kdy postoupila výhrou 5:1 přes CZ Bělehrad, připravila vlastním fanouškům v Doosan Areně další ligové klopýtnutí. V neděli proti fotbalistům Slovácka remizovala 1:1, na trefu Tomáše Ladry zareagoval střídající hráč hostů Paul Chiemela Ndubuisi. Premiéra Radoslava Kováče na plzeňské lavičce v Chance lize se nepovedla, Viktoria ztratila na startu ročníku doma body už potřetí.

Viktoria protrhla nervózní čekání na úvodní gól až v 64. minutě, kdy proměnil přímý kop Tomáš Ladra. Stejně jako proti Liberci, Zbrojovce či Zlínu si domácí zápas ale opět velmi zkomplikovala. Místo toho, aby dotáhla utkání ke kýženému tříbodovému zisku, nechala soupeře srovnat.

Po třech minutách na hřišti rozvlnil síť v 82. minutě Chiemela Ndubuisi a zařídil Slovácku senzační bod. Byť hosté dohrávali bez vyloučeného Tihomira Kostadinova, Viktoria už se na vítězný gól nezmohla. Opět si naštvala domácí fanoušky, naopak hosté ve své kabině získaný bod patřičně slavili.

Plzeň si zbytečnými ztrátami ligu nesmírně komplikuje, nezvedla se ani po premiéře pod novým trenérem Radoslavem Kováčem. Doma ztratila body už ve třetím zápase sezony ze čtyř, v Doosan Areně svalila pouze Zlín (3:2).

„Chtěli jsme daleko víc pracovat. Hlavně běžecky při nábězích za obranu to nebylo úplně to, co jsme chtěli. V poločase jsme do toho sáhli a začali daleko víc běhat, nakonec dali Ladrisem gól. Můžeme si na rovinu říct že, jsme zápas měli zabít. Šance Adua a Souarého byly obrovské,“ zlobil se plzeňský trenér Kováč.

Po úchvatném představení s CZ Bělehrad končil nedělní zápas pro favorita obří frustrací. Fanoušci se vztekali i kvůli verdiktům sudího Jana Beneše, který v některých momentech nepůsobil příliš jistě. Nutno říct, že to měl složité – Slovácko udělalo dvacet faulů, vedle červené obdrželo dalších sedm hráčů žlutou kartu. 

„Nebyl to vůbec náš plán. Nabádal jsem hráče k tomu, abychom nefaulovali. Chceme, aby čistý herní čas narůstal, ne se zkracoval. Souhlasím, že faulů bylo hodně, ale určitě to nebyl záměr,“ říkal po utkání kouč Slovácka Jan Jelínek. „Jsem hrdý na tým, opakovaně jsme se při nepříznivém výsledku semkli a šli po vyrovnání. Povedlo se to. Děkoval jsem hráčům, Plzeň je velkoklub a je skvělý počin, že jsme to dotáhli.“

Plzni hned zkraje odpadl další stoper – Karel Spáčil si v souboji s dotírajícím Filipem Horským nešťastně a ošklivě poranil kotník, z placu ho odváželi na nosítkách.

Posila v základu

Zatímco Adam Gabriel jako čerstvá posila nastoupil hned v základu, místo Spáčila šel do akce Filip Prebsl. Další posila Denis Vavro přijel na novou plzeňskou adresu teprve v sobotu a na zápas ještě nebyl adekvátně připravený – sledoval ho jako náhradník jen z lavičky.

Plzeň hrála doma čtvrté ligové utkání a počtvrté se trápila. Opakovaly se rozpaky podobně jako při úvodní prohře s Libercem, remíze se Zbrojovkou Brno a těsnou výhrou se Zlínem. „Měli jsme dát víc, než jednu branku, bohužel je z toho další veliká ztráta,“ mrzelo Kováče.

Po vyčerpávající čtvrteční partii s CZ Bělehrad udělal v základu čtyři změny. Mužstvo ale tápalo a nový kouč sáhl do sestavy už v poločase hned třikrát – místo Alexandra Sojky, Christophea Kabonga a Gabriela šli na plac Amar Memič, Cheick Souaré a Denis Višinský. V součtu s nuceným odchodem Spáčila tak Viktorii zbývalo do druhé půle jediné střídání.

Emoce vzbudily i dva momenty při střídáních. Sudí Beneš použil pravidlo deseti vteřin. Když hřiště pomalu opouštěl Jan Juroška, musel pak u lajny minutu čekat Lukáš Vorlický, než mohl zasáhnout do hry. To samé potkalo Stefana Pirgiče, který střídal Ladru. A zrovna v tu chvíli Slovácko srovnalo a využilo početní převahu.

„Jsem rád, že to udělal rozhodčí u nás i u soupeře konzistentně. Je to zvláštní pravidlo, nelíbí se mi to. Přidává to zbytečné negativní emoce,“ okomentoval nezvyklé situace kouč Slovácka Jelínek. „Je to blbost. Měli jsme nachystaného Pirgiče, ten by třeba v tom prostoru byl. Bylo to laciné, naše pochybení,“ štvalo Kováče.

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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