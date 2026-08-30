Trousil ven? Tlak vnímám, všichni vidíme, že je to na hov*o, přiznal kouč po Artisu
Pardubice, uvažovaná štika fotbalové Chance Ligy, tápou, což je vlastně slabé slovo. Za šest kol sebraly jediný bod a pevně sedí na barážových až sestupových příčkách. Po famózním jaru je to překvapení, které ještě umocnil sobotní domácí krach s Artisem při skóre 1:2. Ani vedení červenobílým nestačilo.
Zase to nevyšlo, přitom statistiky ukázaly převahu. Více střel, vyšší držení míče, což se ostatně při pardubických zápasech opakuje od začátku sezony. Jenže pak přijde propad, ztráta pozornosti, kvalita soupeře, již demonstroval Alexis Alégué. Byť střídal, stal se jasným gamechangerem duelu. Jeho trefa na 1:1 byla epesní.
„Je velice kvalitní, dělal nám problémy,“ přiznal kouč Jan Trousil.
Domácí dostal moment do deprese, navíc přišel gól Alberta Labíka. Ano, i Pardubice se o mladého slávistu zajímaly (stejně jako třeba Hradec Králové), jenže Artis vytáhl vyšší peníze. Záložník se prosadil, Pardubice padly.
Po duelu proto přišla kritika od fanoušků. „Lidi si k tomu něco řekli a já s tím samozřejmě souhlasím. Jsou nespokojení, všichni vidíme, že je to na hov*o. Hráčům to řekneme v kabině ostřeji,“ vykládal Trousil.
Jde však o to, zda právě on bude trenérem, který povede Pardubice do dalších bojů. V příštím kole je čeká výjezd na Slovácko, které je podobně namočené. Pro kouče navíc půjde o střet s klubem, kde jako stoper s ostrou vizáží kopal.
Přijde změna na lavičce?
Už v minulých dnech se objevily zvěsti, že by ho mohl vystřídat Martin Hyský. Skončil v Plzni, je dlouhodobě napojený na sportovního ředitele Pardubic Jiřího Bílka, působili spolu ve Slavii. Navíc historicky už nabídku od klubu měl, Východočeši se s ním však nedomluvili a mužstvo převzali Jiří Saňák s Markem Kuličem.
„Vnímám to tak. Jsme v profesionálním fotbale a pozice v takový moment samozřejmě nemůže být dobrá. Bavíme se s panem Bílkem, jak se z toho dostat. Je třeba zabrat, abychom se dostali do lepších pozic,“ řekl Trousil. „Bylo vidět, jak jsme zmuchlaní, když jsme dostali gól na 1:1. Pak jsme udělali fatální chybu při naší standardní situaci,“ litoval.
Podle informací Sportu se nyní změna nechystá, i když majitel Karel Pražák byl po propadu s Artisem mírně řečeno velmi rozezlený. Pro Trousila hraje vztah s Bílkem, s nímž kdysi hráli v Neratovicích, navíc je tu vzpomínka na jaro, které mužstvo zvládlo jako třetí nejlepší celek soutěže. Proto je tu trpělivost.
Zato Artis zabral, má první ligovou výhru v historii. „O poločase jsem musel zvýšit hlas,“ netajil trenér Roman Nádvorník. Bylo totiž potřeba zahladit chybu, již spáchala posila Karel Pojezný. Stoper z Baníku se nezachoval dobře při jednom z nákopů. „Gól jde z velké části za Karlem, nemá cenu říkat něco jiného,“ byl nekompromisní Nádvorník. „Myslel jsem si, že to odhlavičkuju našemu gólmanovi, jenže nějak jsem to nedoskočil. Pustili jsme to tam,“ popisoval sám obránce.
Jinak ale působil poměrně slušně. „Přinesl nám klid v rozehrávce. Samozřejmě bylo vidět, že přichází do klubu, který má ambice se zachránit. Ligu navíc v téhle sezoně nehrál, nastupoval jen za béčko ve druhé. Je tady od středy, jeho výkony půjdou nahoru, pomůže nám,“ věřil Nádvorník.
Nahoru šel ostatně v Pardubicích celý Artis.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|4
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|7
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|8
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|9
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|15
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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