Když se před derby spojí nesmiřitelné kotle. Tvrdíkův nový šéf bezpečnosti sjednotil rivaly
Tohle se ve fotbale nestává, jenže tentokrát to bylo jinak. Kotle Sparty a Slavie se trefily před nedělním derby do jednoho muže. Před duelem, vlastně ještě před nástupem týmů, které přivedli kapitáni Adam Karabec s Lukášem Provodem, zaútočili fandové na bezpečnostního experta, který „posílil“ Slavii po událostech v posledním střetu velkých S.
Jiří Komorous má být zárukou, že se nebude opakovat exces z posledního jarního derby, v němž kotel Slavie vtrhl na hřiště v Edenu, napadl sparťanské protivníky, mimo jiné také gólmana Jakuba Surovčíka.
Slavia pak slavila titul před prázdným stadionem, nakonec bez diváků odehrála čtyři domácí utkání. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík hrozil drakonickými opatřeními proti Tribuně sever, nakonec nebyl tak příkrý - a to i vlivem legislativních norem.
Jednu zásadní věc však provedl. Přivedl Komorouse, generálmajora, který kvůli věku skončil v čele Ochranné služby PČR na konci loňského roku.
Slávistickým kotelníkům se jeho angažmá nelíbí, což je možné i slabé slovo. Jde o to, že Komorous má komunistickou minulost. Jak uvedl web Aktuálně v roce 2007, vyšlo najevo, že jeho jméno je vedené u Hlavní správy rozvědky StB pod krycím jménem Pražan. Pod stejným jménem byl v říjnu 1988 veden jako starší referent centrály I. správy ministerstva vnitra.
Do faktu se před derby opřeli sparťané, kteří vytáhli choreo s vyobrazením Komorouse, Tvrdíka a jakési ženy s nápisem „Na rohu Perlové a Národní najdeš kur… nejlepší.“ V tu chvíli se k nim připojili také slávisté se vzkazem „Komorousi, ty kanále jeden komunistickej, prašivej!“
Stejný nápis se objevil nedávno u stadionu v Edenu, rychle byl však smazán, na což fandové červenobílých reagovali poměrně rozhořčeně: „Pravdivost malůvky potvrzuje ranní zásahové komando nových zaměstnanců klubu a policie, která detailně vyšetřuje, kdo si dovolil kritizovat vedoucí úlohu strany.“
A nebylo to naposledy, kdy se kotle spojily. Oba ještě vytáhly choreo s nápisem „Pyro na tribunách není problém českého fotbalu.“ Dále už ale jely klasicky proti sobě, ozývaly se i nechutné pokřiky Jude Slavie či Smrt Spartě.