Evropa Jablonci omezí tréninky. Prohře v Teplicích přihlížel Pelta, kdy naskočí Kuol?
Po velkolepém evropském večeru přišla jablonecká dieta. Luboš Kozel oproti šlágru s Rangers udělal v základní sestavě hned sedm změn a členové širšího kádru následně nenašli recept na zkonsolidovanou obranu Teplic. Porážce 0:2 v 6. kole Chance Ligy přihlížel Na Stínadlech i posmutnělý Miroslav Pelta. „Byl to spíš zápas na remízu,“ hlesl jablonecký stratég Kozel.
Jablonec jako poslední z ligového pelotonu přišel o stoprocentní bilanci. V ofenzivní fázi to od něj byla slabota. „Za devadesát minut vyprodukujeme jedinou střelu na bránu. Přitom jsme měli větší držení míče a oproti soupeři lepší mezihru. Teplice v bloku čekaly na naše ztráty a šly rychleji dopředu. Potom přišla chyba, kterou jsme v jiných zápasech neudělali. Druhý gól? To už byl důsledek od nás většího risku,“ povzdechl si Kozel.
Poprvé nastoupil, rovnou v základu, křídelník Alioum, drahá posila ze švédského Göteborgu. On, stejně jako Lamin Jawo na hrotu proti vysokým stoperům Teplic, se příliš neprosadil.
„Ukázal ovšem, jakým je typem hráče. Velmi dynamický, přinese na kraji rychlost, kterou jsme ztratili některými odchody. V poslední době moc nehrál, spíš dostřídával, a přesto se hned dostal do dvou závarů. Věděli jsme, že v Teplicích neodehraje celý zápas, nechtěli jsme ho popravit. Ukázal ale, že s ním můžeme počítat,“ nastínil Kozel, který ještě nevypustil na plac posilu ze Sparty Garanga Kuola.
„Vždyť přišel teprve včera. Ještě nebyl k dispozici, to by bylo harakiri. Musíme zjistit, v jakém je stavu a jak vypadá. Ofenzivě pomoct může,“ zamyslel se kouč a neodmítl případné další posílení kádru.
Ostatně Severočechy čeká mimořádně náročný podzim, i vinou dohrávek nadupaný ligový program doplní minimálně šest duelů v pohárové Evropě. Široká soupiska se bude hodit. „Může se stát cokoli, dokud není konec přestupového okna,“ prohodil.
S největší pravděpodobností u toho bude Nemanja Tekijaški. Spekulace o jeho odchodu na Letnou utichly, v Teplicích chyběl kvůli zranění, které si odnesl ze závěru při odvetě proti Rangers.
„Věříme, že nebude chybět dlouho. Utkání jdou rychle za sebou, takže děláme všechno proto, aby se Sebastianem Nebylou byli oba co nejdřív v pořádku,“ věřil Kozel.
Anglické týdny
Jablonec prakticky až do říjnové reprezentační přestávky bude hrát dvakrát v týdnu. Domácí soutěž, MOL Cup a Konferenční liga. Z toho až zrak přechází! „Fyzicky to zvládneme, připravení jsme dobře. Jen nás čeká méně tréninků. Vytížení a trénink pro hráče bude znamenat zápas. Těžší to spíš bude pro hlavy. Když budete hrát ve čtvrtek, je psychicky složitější přepnout na ligu. Je to pro nás test, ale přesně tohle jsme chtěli a prostě si to vyzkoušíme,“ zůstal kouč v bojovné náladě.
„Brighton doma bude to, na co všichni čekáme. Věříme, že uděláme velké překvapení. Už v předkolech jsem cítil, že to je něco skvělého a jiného. Když vyrazíte Rangers z pohárů a za dva dny hrajete ligu, v myšlenkách to zůstává. Na druhou stranu právě liga nás dostává do pohárů,“ přitakal Richard Sedláček.
Prověrka na to, jak budou vypadat budoucí měsíce, přišla už nyní. Po epickém vyřazení slovutných Skotů z Glasgow vyrazili na „tuctový“ mač do Teplic.
„Měli jsme na přípravu jeden den. Ještě v pátek takovou věc z hlav nedostanete. Od včerejška jsme se chystali. Nebyla znát jakákoli známka únavy či nekoncentrace. Výkon byl srovnatelný s jinými ligovými zápasy, už jsme to v létě zažili po poháru několikrát a pokaždé vyhráli. Jen jsme byli důslednější v defenzivě, nebo měli větší štěstí v koncovce. Příště v ní musíme být silnější. Nabízí se prostor pro další hráče, kteří teď nehráli úplně špatně a ukázali, že s nimi můžeme počítat,“ dodal trenér.
„Zápasů bude hodně a musíme je zvládat. Někdy je potřeba zklidnit tempo hry a přebrat otěže. O únavě se nemůžeme bavit,“ byl rezolutní záložník, který na dálku poděkoval i Teplicím, odkud právě před rokem zamířil do Podještědí. „Po návratu ze zahraničí mě vrátily do českého fotbalu. Bez nich bych nehrál Konferenční ligu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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