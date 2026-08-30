Z balení kufru na trávník v Plzni. Teď jsme mohli slavit s fanoušky, smutnil Gabriel
V pátek si vybalil věci v šatně, v neděli už Adam Gabriel vyběhl v plzeňském základu proti Slovácku (1:1). Návrat na trávníky fotbalové Chance Ligy po třech letech v Dánsku proběhl na místě pravého obránce, kde nahradil po čtvrtku vyčerpaného Amara Memiče. Na place vydržel první poločas a po utkání vydýchával zklamání. „Vyhrát 1:0, slavíme teď s fanoušky,“ štvalo 25letého hráče.
Byl jste rád, že jste po pátečním přestupu šel hned do zápasu?
„Určitě ano. Pravidelné herní vytížení mi v Dánsku chybělo. Bohužel nám to nevyšlo výsledkově, ale v mém případě nebyla potřeba čekat další týden, abych mohl do zápasu. Měl jsem od klubu veškerý servis a komfort.“
Jak jste si rozuměl na hřišti s novými spoluhráči?
„Po fotbalové stránce jsme s klukama neměli moc času něco zkoušet. Ale je tady kvalitní kabina. Také velký rozdíl oproti zahraničí, že člověk si je na hřišti schopný říct věci česky.“
V prvním poločase jste dokonce mohl skórovat...
„Zpětně mě ta šance mrzí. Kdybych dal ránu na druhou tyč, obránce tam teoreticky už tu nohu nemohl dávat a střelu by nezablokoval. Možná to mohlo zlomit zápas už v prvním poločase, který nebyl podle našich představ.“
Jak se dostat z další domácí ztráty?
„Vždycky je to o bodovém zisku. Kdybychom vyhráli 1:0, teď se tady bavíme, že se po těžkém zápase kvalifikace o Evropskou ligu, kdy byli kluci unavení, zvládl další zápas. Takhle je to nepříjemné, máme týden na to se připravit. Trenér nám ukáže věci, které po nás bude chtít.“
Proč se Plzni doma v lize nedaří?
„Jsem tady dva dny… Ale rozhodčí má aspoň upozornit na to, že k odpočítávání dochází. Tady jsem si toho při střídání u Ladryse (Tomáše Ladry) nevšiml. Pak jsme byli o hráče méně a dostali jsme gól. Pokud bychom to zvládli, teď slavíme s fanoušky a ti šli spokojení domů. Je to o nějaké šňůře vítězných zápasů, abychom byli v tabulce tam, kde chceme. Pak se snad budeme bavit v pozitivnějším duchu.“
Pozoroval jste rozdíl mezi českou a dánskou ligou, kde jste strávil uplynulé tři roky?
„Je ještě brzy na větší hodnocení, ale způsob hry je rozdílný. V Dánsku je to individuálnější, týmy mají hráče schopné driblovat skrz řady a udělat něco sami za sebe. Byl jsem mile překvapený, že česká liga se za tři roky posunula. Vyhodnotím to lépe za dva tři týdny, až budu mít nějaké zápasy za sebou.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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