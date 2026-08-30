Kováč: Zápas jsme měli zabít. Intenzivně se bavíme o nějakých hráčích, vedení pracuje
Po euforii v Evropské lize, kdy Plzeň ve čtvrtek doma vyřadila CZ Bělehrad, zažil náraz do ligové reality. Premiéra Radoslava Kováče v roli trenéra Plzně v Chance Lize proti Slovácku dopadla remízou 1:1. Pro Západočechy jasný neúspěch, doma od začátku sezony ztratili body ve třetím zápase ze čtyř. „Měli jsme zápas zabít,“ zlobil se trenér Viktorie.
Poznáváte, jak je těžké nastoupit do ligy po poháru?
„Určitě ano. Věděli jsme, že nás čeká po čtvrtku těžký zápas. Chtěli jsme daleko víc pracovat hlavně běžecky za obran. Tam to nefungovalo úplně tak, jak jsme chtěli. Sáhli jsme do toho o přestávce, pak začali daleko víc běhat. Nakonec jsme dali Ladisem gól. Můžeme si narovinu říct, že jsme zápas měli zabít. Šance Adua a Souarého byly obrovské, ale nepodařili se nám to. Víša (Denis Višinský) s Merchasem (Doskim) se nechytili s Trávníkem a bylo z toho vyrovnání. To jsou detaily, co rozhodují. Měli jsme se zachovat daleko lépe. Musíme dát doma víc, než jednu branku, bohužel je z toho opět velká ztráta.“
Inkasovali jste v oslabení, protože sudí nevpustil na hřiště Stefana Pirgiče. Dáte si příště pozor na to, abyste střídali rychleji?
„Je to naše blbost. Měli nachytaného Pigiče, ten by v tom gólovém prostoru třeba byl. Bylo to laciné, určitě naše pochybení.“
Proč jste nezvládli ideálně první poločas?
„Hráči jako Kabo (Kabongo), Sojka a další pracují velmi dobře, zasloužili si nastoupit od začátku i za čtvrteční výkon v závěru. Měli jsme nachystané střídání s Paťou (Hrošovskáým), ale bohužel musel zůstat až do konce. Proti nám šlo i zranění Karla Spáčila, měli bychom jedno střídání, které nám chybělo na dalšího útočníka.“
Jak je na tom Spáčil?
„Nemám ještě přesné informace. Myslím, že půjde o kotník.“
Je vaší největší slabinou proměňování šancí?
„Slabiny jsou na obou stranách hřiště. Nezabijeme zápas a zase z jedné situace dostaneme gól. Stejné to bylo proti CZ, na 1:1 jsme dostali velmi laciný gól. Musíme být daleko důslednější, soustředěnější. To samé v útočném boxu. Cheick takové šance normálně uklízí deset z deseti, Adu měl obrovskou šanci, kterou prostě musíte dohrát. Když se tak nestane, nedokážeme zápas vyhrát 1:0, pokaždé dostaneme gól. Tohle je třeba zásadně změnit.“
Přesvědčil vás v prvním zápase Adam Gabriel?
„Prebslík dohrával ve čtvrtek v křečích, měl toho plné zuby. Adam hrál ještě ve čtvrtek šedesát minut (v Rijece za Midtjylland), měli jsme s ním plán, že vydrží šedesát minut i dneska. Nakonec jsme do toho sáhli už v poločase. Potřebovali jsme tam dostat pohyb, ale jako nový hráč v žádném případě nezklamal.“
Slovácko udělalo dvacet faulů. Hrál soupeř příliš agresivně?
„Tohle je na posouzení rozhodčího, jakou intenzitu zákroků pustí a jakou už ne. Na Karla soupeř uklouzl, nechtěl to, ale trefil ho. Tohle se musí jednoznačně řešit, hráč je zodpovědný za to, co se na hřišti stane. V přechodech do útoku nás tahali za ruce, dresy. Něco rozhodčí potrestali, něco ne. Ale nebylo to o rozhodčím. Spíš o nás, měli jsme se v obou boxech chovat lépe.“
Plánujete ještě přivést nějaké hráče, zejména dopředu?
„Vedení pracuje na všech postech. Může se stát cokoliv, okno je ještě otevřené. Intenzivně se o nějakých hráčích bavíme, ale víc prozrazovat nechci.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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