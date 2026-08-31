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ZNÁMKY Slavie: Grande Zimič, Šturm si poradil jako mazák. Kdo byl katalyzátorem emocí?

Jak Sport zhodnotil výkony slávistů v derby?
Jak Sport zhodnotil výkony slávistů v derby?Zdroj: koláž iSport
Slávisté slaví výhru v derby
Slávisté ovládli Letnou
Adam Ševínský diskutuje s Tomášem Chorým
Pavel Řehák si umí užít výhru v derby
Pavel Řehák si umí užít výhru v derby
Jindřich Trpišovský se raduje z výhry v derby
Zklamaný Matěj Ryneš po prohře v derby
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Slavie ve 318. pražském derby porazili Spartu na jejím hřišti 3:0 a vrátili se tak do čela tabulky Chance Ligy. Jak výkony jednotlivých slávistů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v jejich tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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