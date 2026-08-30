Chorý po derby provokoval, napálil míč na tribunu. Pustil se do něj hlouček sparťanů
Zase měl v sobě emoce, jimiž spustil malou potyčku na hřišti. Tomáš Chorý, útočník Slavie, nastoupil do nedělního derby proti Spartě (3:0) na víc než třicet minut. Nejvíc se ukázal až po závěrečném hvizdu, když provokoval domácí fanoušky na tribunách. Za nesportovní chování obdržel žlutou kartu.
Byl konec, Slavia jasně přejela největšího rivala. Tomáš Chorý měl radost, obrovskou a zároveň zaslouženou. Jen ji projevil velmi nečekaným způsobem, kterým naštval letenského soupeře. Není se asi čemu divit.
Když rozhodčí Jan Machálek zapískal v prvním derby v kariéře naposledy, reprezentační útočník sebral balon ze země a napálil ho do vzduchu směrem k tribuně. Roztáhnul paže do široka, zvednul je nad hlavu a zůstal stát na místě, což se pochopitelně nelíbilo domácím příznivcům. Přišla negativní reakce.
K Chorému velmi rychle přiskočil hlavní arbitr a ukázal mu žlutou kartu (první v tomto soutěžním ročníku). Viník byl překvapený, pustil se do diskuze. Bránil se, ale marně. Přiblížili se k němu tak sparťanští hráči Tobias Guddal, Andrew Irving, Jonatan Braut Brunes či kapitán Adam Karabec.
Ne, nic velkého z toho nakonec nebylo. Chorý odkráčel pryč, postavili se za něj parťáci Samuel Isife nebo Michal Sadílek. Všichni se přesunuli pod kotel „sešívaných“ fanoušků do rohu stadionu, kde odstartovala vítězná děkovačka.
Pro Chorého šlo o další emotivní moment v derby. V tom květnovém v Edenu nedohrál, když dostal červenou kartu po úderu loktem do obličeje Asgera Sörensena, za což měl dlouhý distanc. Po jeho konci zasáhl už do třetího zápasu, pokaždé absolvoval kolem třiceti minut.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu