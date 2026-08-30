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Markovič v derby zářil: Pořád jsme na začátku. Věděli jsme, že protiútoky Spartě nechutnají

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SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Sešívaní ovládli derby, Šturm a Ayaosi pečetili výhru • Zdroj: isport.tv
Wiktor Nowak šel slavit za lavičkou
Wiktor Nowak gratuluje Jakubu Markovičovi k zákroku
Jonatan Braut Brunes bráněný Štěpánem Chaloupkem
Adam Karabec navlékl v derby kapitánskou pásku
Tomáš Chorý hlavičkuje v derby
Tomáš Chorý v pozápasové strkanici
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Bartoloměj Černík
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Tolik důvodů k radosti. Odskočení na čele tabulky. Nula na Letné, nejvyšší výhra v derby od října 2022. Spousta zákroků, pár na elitní úrovni. Není divu, že slávistická jednička Jakub Markovič po utkání doslova zářil. „Ještě to musím vstřebat, mám v sobě hroznou euforii a radost, že jsme to zvládli,“ pravil.

Góly dali hráči, kteří hráli pražské derby poprvé. Vysvětlovali jste jim, co je to za zápas?
„Hodně se o tom celý týden mluvilo, jak je to specifické. Myslím, že to během týdne samovolně navnímali, protože je to opravdu výjimečný zápas, pro nás extrémně důležitý. Nejsou hloupí, pocítí to. Snad je to nějak namotivovalo, asi ano, když dali góly… (usmívá se)

Jaký byl herní plán? Hrát rychle nahoru?
„Do určité míry to plán byl, věděli jsme, že protiútoky Spartě nechutnají a že se nám v tom může dařit.“

Jak jste si užil atmosféru?
„Já už jsem kdysi říkal, že mám rád, když je plný stadion, když jsou fanoušci slyšet. A tady jsem slyšel skvěle obě strany. Jsem hodně rád, že byl plný sektor. V takové atmosféře se mi hraje nejlépe. Věřím, že to mají i ostatní kluci, že nás to zas vyburcuje k lepším výkonům.“

Pět bodů na Spartu, to se poslouchá dobře, že?
„No, pořád jsme na začátku sezony… Body bereme, ale myslím si, že teď se to nepočítá úplně podrobně.“

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Nepočítaly se ani po dvou ztrátách?
(usmívá se) „Asi jsem to řekl špatně. Jasně, že počítají. Teď jsme rádi za tři body a takhle bych to nechal.“

Jak náročný zápas to byl pro vás osobně? Bylo tam hodně centrů, rohů…
„Těch centrů, standardek a míčů do vápna tam bylo tentokrát opravdu dost. Pro mě je to i lepší, udržím se v zápase a mám co dělat. Můžu se koncentrovat po celý zápas, lepší, než když na vás dvacet minut nic nejde. Mohl jsem být na špičkách.“

Který zákrok byl nejtěžší?
„Asi ten proti Karabcovi ve druhé půli. Ale i v prvním poločasu Mercado, který střílel z boku a trefil tyčku.“

V první půli jste měl nejvíce doteků s balonem z celého týmu.
„Ani mi to nedochází, ale asi je to pravda, když to tak říkáte. Byla to nějaká součást taktiky, zkoušeli jsme si v týdnu, že to přese mě půjde otáčet.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
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