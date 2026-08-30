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Derby „S“ zase bavilo! Vytrestaná Sparta, Slavia je pořád dál. Od Brunese málo…

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Derby „S“ zase bavilo! Vytrestaná Sparta, Slavia je pořád dál. Od Brunese málo… • Zdroj: iSport.tv
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Jindřich Trpišovský se raduje z výhry v derby
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Chance Liga
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Žádný skandál na tribunách, ani na hřišti. Pražské derby po květnovém průšvihu zase bavilo. I když nakonec nabídlo zcela jednoznačný výsledek, Sparta podlehla na domácím stadionu Slavii 0:3. Trenér Jindřich Trpišovský překvapil základní sestavou a upravil rozestavení, v němž vynikal český reprezentant. Kdo naopak zklamal z letenského mužstva? Ligový šlágr zhodnotili redaktoři Ligy naruby Bartoloměj Černík a Pavel Šťastný.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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