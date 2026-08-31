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ZNÁMKY Sparty: Kapitán bez klidu, obávaný střelec nedává góly. Posila zahrála nadprůměrně

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SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Sešívaní ovládli derby, Šturm a Ayaosi pečetili výhru • Zdroj: isport.tv
Zklamaní hráči Sparty po prohře v derby
Zklamaní hráči Sparty po prohře v derby
Slávisté ovládli Letnou
Adam Ševínský diskutuje s Tomášem Chorým
Pavel Řehák si umí užít výhru v derby
Pavel Řehák si umí užít výhru v derby
Jindřich Trpišovský se raduje z výhry v derby
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Sparty ve 318. pražském derby prohráli se Slavií 0:3 a nenavázali tak na výhry proti Artisu a Teplicím. Svěřenci trenéra Briana Priskeho se zároveň v tabulce Chance Ligy po odehraném 6. kole propadli mimo TOP 6. Jak výkony jednotlivých sparťanů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v jejich tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší). Známky hráčů Slavie ZDE>>>

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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