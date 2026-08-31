Trpišovský popsal tahy v derby: Sparta proti nám mění hru. Provod? Generál napadání
Nezvyklé tahy se vyplatily. Jindřich Trpišovský překvapil prakticky celou republiku a vyslal do derby sestavu, kterou by si netipl asi nikdo. Povedlo se, Slavia koncentrovaným defenzivním výkonem okořeněným zabijáckými protiútoky zvládla derby v 6. kole Chance Ligy na Letné vysokým výsledkem 3:0. „Maximální spokojenost. Vyhráli jsme, nedostali gól, splnili jsme většinu úkolů, co jsme na hřišti měli,“ začal.
Co byl klíč k vítěznému derby?
„Hodně nám pomohl vstup, dostali jsme Spartu pod tlak. Kromě jednoho momentu jsme v první půli hráli skvěle do defenzivy, skvěle jsme zavírali prostor. I ve druhé půli jsme pokračovali v dobré defenzivně, ale chyběly nám síly nahoru. Ale byli jsme obětaví, případně nás zachránil Markovič. Potřebovali jsme, aby se nám křídla nedostávala za obranu, což hráči splnili.“
Překvapil jste sestavou – čtyři stopeři, žádný silový útočník vepředu... Poodkryjte nám vaše přípravy na derby?
(usmívá se) „To nejdůležitější vynechám, ale zkusím vám něco, říct, ať tu neříkám fráze. Sparta proti nám v derby vždy trochu změní hru. Zjednoduší ji, hodně míčů hraje za naší obranu, a také je třeba to vždy poskládat z hráčů silných na standardky. Pokud jsme tu nějaký zápas ztratili, tak to bylo kvůli standardkám, nebo z centru. Předpokládali jsme, že pošlou do hry to nejvyšší, co mají. Navíc mají silná křídla, připravovali jsme se, že budou nebezpečnější, než útočník. Třeba Mercado je absolutně rozdílový. Zkoušeli jsme dvě rozestavení a definitivně jsme se rozhodli den před derby. Největší rébus byla levá strana, kdybychom měli levého wingbeka, hrajeme jinak. I u Alcócera jsme vsadili více na defenzivní složku. U skládání sestavy hrála roli i kondiční složka.“
Přesto jste nasadil Lukáše Provoda, o kterém jste říkal, že fyzicky v topu není...
„Protože pro náš způsob hry je jeho přítomnost hrozně důležitá. V každé situaci. Někdy hodnotíme realizační týmy, ale rozhodnutí dělají ti hráči na hřišti. Sami reagují na změny. Kdysi jsem to říkal o Tomáši Součkovi, ale teď o Provodovi říkám to samé – je to generál napadání, dostupování. Navíc je velmi důležitý v obranných standardkách, hlídá nejlepší hlavičkáře, teď třeba Guddala. Provi je jeden z lídrů. A ono to nevypadá, ale v obměně jsme přišli o hodně lídrů, i Ogbu je třeba zraněný. V kabině jsem říkal, že mám velkou radost z mentality nových hráčů. První derby je nejtěžší zkouška, kór venku. Bylo to pro nás téma celý týden.“
Jedním z nich je třeba dvacetiletý Mikuláš Konečný? Nevypadal nervózně...
(usmívá se) „Není jednoduché ho vyslat do takového zápasu. Je bez nervů, ale na řeči jeho těla někdy poznám, že je má. Třeba ve dvou momentech jsem to viděl, i když má dobrý poker face. Derby je lávka přes propast – buď ji přejdete a jste vyvolený, nebo z ní spadnete a spoustu lidí vám to neodpustí. Potvrdil, že v něm dřímá velký potenciál. Možná není tak líbivý, ale má všechny defenzivní atributy, které vidíte ve světě. Komplexní hráč, po kterém voláme. Proto si od nás ty hráče pak berou ven do Evropy.“
Co říkáte na kvalitu derby? Pomohla nová pravdila?
„Jednoznačně. Upřímně, nová pravidla jsou průřez toho, po čem posledních deset let voláme. Ubrat prodlev u autů, standardek, rozehrávek... Pak jde čistý čas i intenzita nahoru, nároky pro hráče pak rostou. Úprava pravidel v lepší úrovni fotbalu hraje obrovskou roli, z větší části je to ku prospěchu. Kdyby se do budoucna ještě pískalo méně útočných faulů na obránce... Globálně jsou nejvíce faulovaní hráči obránci.“
Hodně dlouho se nehrálo derby takhle z kraje sezony. Je to nezvyk?
„Hodně. Měli jsme od začátku v hlavě, že máme v prvních šesti kolech ohromně těžké zápasy na Spartě a v Liberci. Byl to takový zátěžový test. V prvních třech kolech jsem pozitivní hodnocení hodně krotil, výkony nebyly tak dobré. Pak přišel zápas v Liberci, který byl extrémně náročný, to byl velký test. Teď jsem v euforii do televize říkal, že nevidím žádné chyby, ale tak to není, je jich spousta. Je potřeba zlepšit kondici, souhru, intenzitu. Ale obrovský respekt před hráči, kteří byli na mistrovství světa. Když vidím Provoda, jak je od 50. minuty bez energie, ale měli jsme vynucené střídání, tak nemohl dolu. Je jedno, jestli je to třetí, šesté či deváté kolo. Proměnných je hrozně moc. Sparta udělala obměnu, my také, a derby byl test toho, s kým můžete a nemůžete počítat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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