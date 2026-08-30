Neakceptovatelné, neefektivní, ale i kruté. Karabec byl po derby se Slavií zničený
Poprvé vedl fotbalisty Sparty v derby jako kapitán. Adam Karabec si ho však rozhodně neužil. Zaprvé se musel celý duel potýkat s osobní obranou, zadruhé opravdu těžce kousal prohru 0:3 v 6. kole Chance Ligy. „Bolí mě to dvakrát tolik,“ přiznal záložník, který se do Sparty vrátil po dvou angažmá v zahraničí, v německém Hamburku a francouzském Lyonu.
Michal Sadílek vás měl na starosti. Jak se vám hrálo?
„Brzy jsem to pochopil, když jsem si zalezl někam ke kraji a on stál vedle mě. Byl to nějaký styl bránění, který pro tenhle zápas zvolili.“
Co s tím?
„Můžu být obsazený tímhle stylem, ale když to odtáhnu, uvolním prostor někomu jinému. V první půli jsme to, myslím, tolik nevyužívali, o poločase se o tom vedla velká debata. Ve druhé půli to bylo lepší, ale stejně jsme ten otevřený prostor nevyužili.“
V hodnocení zaznělo, že je výsledek krutý. Co vy na něj říkáte?
„Je pro nás neakceptovatelný, bohužel to dopadlo tímhle stylem. Ale na jednu stranu byl i krutý, s tím bych souhlasil.“
V čem?
„Do začátku zápasu jsme nevstoupili úplně dobře. Ale po inkasovaném gólu jsme to nějakým stylem převzali. I ve druhé půli jsme byli aktivní, měli jsme balon, dokázali jsme si vytvořit šance, ale prostě jsme je neproměnili. Byli jsme neefektivní, to mě na tom mrzí asi nejvíc.“
Měli jste čtrnáct rohů, další centry. Proč jste žádný neproměnili?
„Musím se na to všechno ještě podívat, přesně si to nepamatuju. Několikrát to prolétlo na zadní tyč nebo to různě poskakovalo na malém vápně. V takových situacích se to tam musí nějakým stylem dotlačit, to jsme nezvládli.“
I vy sám jste měl velkou šanci ve druhém poločase.
„Po zápase si to člověk úplně nepamatuje… Santi Eneme to udělal skvěle, tušil jsem, že mi to prostrčí. Dal jsem si dobrý dotyk, viděl jsem, že se gólman blíží, ani nevím, čím mi to přesně chytil. Možná jsem ještě mohl jít do kličky, zastavil se.“
Spartu jste v derby poprvé vedl jako kapitán. Působil jste na nové spoluhráče?
„Pro mě je to čest, za výsledek beru velkou odpovědnost. Pasáže jsme měli dobré, ale inkasovali jsme jednoduše z ojedinělých brejků. Novým klukům jsme se snažili pomoct, derby je hodně specifické, hlavně to české. Zdá se mi, že ještě víc než v cizině. Myslím, že nikdo z nich nepropadl, za to jsem rád.“
Slavia nasadila nečekanou sestavu. Překvapila i vás?
„Nedali tam útočníky, co jsme čekali. Bylo vidět, že budou sázet na brejky, proto zvolili jinou strategii včetně osobky. Byla to jedna z věcí, kterou jsme měli více využívat.“
Celé léto se mluvilo o vašem možném odchodu. Znamená kapitánství, že ve Spartě definitivně pro tuto sezonu zůstanete?
„Jo.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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