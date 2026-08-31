Priske se poklonil Slavii: Je v tom nejlepší v Evropě! Trpišovský ho překvapil
Byl zklamaný, několikrát zopakoval: „Bolí to.“ Brian Priske, kouč fotbalistů Sparty, velmi těžce nesl prohru v nedělním ligovém derby na domácím hřišti proti Slavii (0:3). „Je to těžký den a výsledek pro všechny sparťany. Soupeř byl ostřejší ve všech třech klíčových situacích,“ zmínil dánský trenér pozdě večer.
Pořád platí, že si nevíte rady s bráněním rychlých protiútoků?
„Vždycky jsou nebezpečné. Měli jsme snad ve všech zápasech držení míče kolem šedesáti procent, jen proti Artisu ve druhém poločase to bylo vyrovnané. A když jste víc na balonu, je logické, že budete čelit brejkům. Je to určitě element, který musíme zlepšit. Chceme se mu věnovat, protože v této sezoně jsme po nich dostali hodně gólů.“
Překvapila vás Slavia složením základní sestavy?
„Nejen mě, ale všechny v České republice. Věděli jsme, že to změní zásadně obraz hry, že bude se čtyřmi stopery hrát defenzivně a čekat na rychlé protiútoky.“
Přesto jste měli hodně centrů, odražených míčů ve vápně. Co chybělo ke gólu?
„Poslední kousek kvality, možná i štěstí. Míč byl ve vápně soupeře šedesátkrát, ale když v něm jsou čtyři stopeři, dva střední záložníci, není tam moc místa. Musíme pak být lepší v zakončení. Karabec měl šanci, i Brunes v první půli, měli bychom je dávat. Zároveň nám chyběla kvalita při standardních situacích. Je to pro nás kruté, udělali jsme všechno, abychom se do Slavie dostali, ale nepovedlo se to. Bolí to, protože jsme inkasovali tři góly až moc snadno.“
Čekáte od Jonatana Brunese víc?
„Nejen od něj, ale od všech hráčů. Ve velkých zápasech potřebujete, aby kluci ukázali něco navíc. Bylo by snadné střílet do Brunese, ale na druhou stranu hrál celý zápas proti dvěma hráčům.“
Proč se nedostal víc do hry Josimar Alcócer na levé straně? Za půl hodiny se dotknul balonu asi čtyřikrát.
„Myslím, že je to jasné. Slavia se rozhodla hrát proti Alcócerovi jeden na jednoho. Je těžké, když čelíte osobní obraně. Někdy se přes hráče nedostanete, jindy vám ostatní neotevřou prostor. Nebylo to ale jenom o Vlčkovi s Alcócerem, i Sadílek běhal celý zápas s Karabcem.“
A to byl problém?
„Je to nejtěžší část hry a je potřeba dát kredit Slavii. Neviděl jsem žádný jiný tým hrát takovým způsobem v defenzivě. Ať už je to pod vysokým tlakem, nebo v bloku. Prostě jde jeden na jednoho. To moc v jiných ligách nevidíte, a v tom je nejlepší nejen u nás, ale v celé Evropě. Dneska se prostě rozhodla hrát se čtyřmi stopery a pokrýt naše ofenzivní hráče. Kara hrál proti Sadílkovi, snažil se jít jeden na jednoho a to se nepovede desetkrát z deseti pokusů, ale třeba jen třikrát. Pak musíme situace líp zakončit. Doufám, že jste viděli, že i tak jsme si vytvořili nebezpečí.“
Podle statistiky jste měli vstřelit víc než dva góly.
„Je to ale opravdu těžké. Celý týden jsme připravovali kluky na hru jeden na jednoho. V některých aspektech si s tím poradili dobře, ale srážely nás klíčové momenty a prohráli jsme 0:3. Bolí to, jde to za mnou a hráči, ale Slavia je v tom nejlepší v Evropě. Je to fér. Moje práce je, abychom získali co nejvíc bodů a porvali se o titul.“
V jakém stavu máte momentálně mužstvo?
„Jednoznačně věřím, že je dostatečně silné na to, abychom bojovali o titul, v MOL Cupu i Evropské lize.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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