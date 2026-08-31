Kotel Sparty oslavoval válečného zločince. Choreo na Juráska? Slavia úsměvně reagovala
Nedělní 318. derby prohrála pražská Sparta nejen na hřišti. V závěru večerního duelu 6. kola Chance Ligy, který Slavia ovládla 3:0 a rivalovi odskočila už o pět bodů, se na tribunách vystřídalo několik vzkazů. V sektoru domácího kotle se ale na konci duelu objevil transparent s kontroverzním obsahem. Vlajku Srbska na plátně doplnil text, který měl vzdát hold nedávno zesnuélmu válečnému zločincovi Ratku Mladičovi.
Největší zápas v Chance Lize po květnovém průšvihu zase bavil fotbalem. Slavia dala svému odvěkému rivalovi lekci z produktivity, po šesti letech vyhrála na Letné a posunula se do čela tabulky.
Kromě fotbalu je derby vždy přehlídkou lidové tvořivosti z tribun, kdy se jednotlivé fanouškovské skupiny předhání v počtu a kvalitě choreografií a transparentů. Ultras Sparta, tvrdé jádro skalních příznivců klubu z Letné, ale posledním vzkazem vzbudilo vlnu kontroverze.
Nejkontroverznější transparent navázal na čtvrteční večer v Plzni - fanoušci Crvene Zvezdy Bělehrad během zápasu totiž oslavovali památku nedávno zesnulého generála Ratka Mladiče. Na Letné se v závěru derby objevila černá plachta, na které je srbská vlajka a text „RIP generál“. Tedy zřejmý odkaz na úmrtí válečného zločince.
Ratko Mladič zemřel 27. srpna ve věznici v Haagu, kde si odpykával doživotní trest. Je totiž považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100 tisíc lidských životů. Mezinárodní tribunál ho uznal vinným mimo jiné z genocidy v bosenské Srebrenici.
V Srbsku ale kult Ratka Mladiče stále silně rezonuje, navzdory podílu na etnických čistkách. Četné malůvky a grafiti v ulicích srbských měst budiž příkladem. V pátek navíc tamní ministr spravedlnosti Nenad Vujič oznámil plán uspořádat Mladičovi státní pohřeb s nejvyššími vojenskými a státními poctami.
Sparta a spojení se Srbskem
Nejtvrdší jádro kotle pražské Sparty je svojí náklonností k Srbsku známé. Již několik měsíců si pozorní fanoušci mohli v kotli Sparty všímat malého transparentu, který vyobrazuje Srbsko včetně regionu Kosova a Metochie. Přes celou vlajku je poté nápis „nema predaje“, který ve volném překladu znamená „nevzdáme se“. Právě tyto dva regiony pod jednotným názvem Kosovská republika 17. února 2008 vyhlásily nezávislost, kterou ale právě Srbsko neuznává.
Dosud největší pozornost si vztah Ultras Sparta k srbskému režimu zasloužil v listopadu 2024, kdy po domácí porážce s Baníkem Ostrava vytáhlo několik fanoušků právě nechvalně známé vlajky v rámci podpory křídelníka Veljka Birmančeviče. Mimochodem, srbský fotbalový svaz za vyvěšení podobné vlajky v šatně reprezentace před zápasem s Brazílií v roce 2022 dostal pokutu ve výši 20 tisíc švýcarských franků (490 tisíc korun).
Na začátku 318. derby přitom tribuny zažily nevídané - spojení kotlů nesmiřitelných rivalů - oba tábory odsoudily poslední tahy Slavie, které se týkají bezpečnosti v Edenu. Především angažování bezpečnostního experta Jiřího Komorouse, který „posílil“ Slavii po událostech v posledním střetu velkých S.
„Na rohu Perlové a Národní najdeš kur… nejlepší,“ stálo na transparentu s podobniznou Jaroslava Tvrdíka a Jiřího Komorouse z jedné strany stadionu. Slávisté se připojili se vzkazem „Komorousi, ty kanále jeden komunistickej, prašivej!“
Oba fanouškovské tábory se poté společně postavily za používání pyrotechniky na fotbalových stadionech, a to choreem s nápisem „Pyro na tribunách není problém českého fotbalu.“
V 76. minutě se na tribuně blíž tramvajové trati u Epet Areny začal rozbalovat další transparent. Nebyla to náhoda, do zápasu totiž z lavičky právě vstoupil Matěj Jurásek, křídelník s červenobílou minulostí. Vzkaz „Juráska do kufrufru a táhněte“ rozhodně jako náboj pozitivní energie od Ultras Sparta nepůsobí.
Ze zvláštního slovního spojení „kufrufru“ si navíc druhý den vystřelili správci oficiálního instagramového účtu pražské Slavie. K fotce Davida Mosese s Emmanuelem Ayaosim s daným transparentem přidali popisek „Naši oblíbencinci.“
Jestli za vyvěšení transparentu na svém vlastním stadionu hrozí Spartě nějaký postih, dosud není známo, stejně jako možný trest pro zástupce Crvene Zvezdy. Spartu ale jistě čeká další série jednání se zástupci nejtvrdšího jádra fanoušků.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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