Radosta táhne Teplice. Chci soupeře trápit, řekl. Vytáhne kouč ukrajinského Umara?
Matěj Radosta (25) jako symbol obživlých Teplic? Svou bilanci z minulé sezony (3+2) už málem dorovnal během šesti kol právě začínajícího ročníku Chance Ligy. Herní pohodu potvrdil naposledy proti Jablonci, když v závěru zvyšoval na konečných 2:0. „Je to částečně i mým postavením na hřišti, protože se častěji dostávám do útočných situací,“ pochvaloval si. Trenér Zdenko Frťala pak naznačil po Idrisu Hopim povolání dalších dorostenců do kádru.
Návrat ke kořenům. Zatímco v úvodu sezony Teplice překvapovaly snahou o kombinační hru, proti Jablonci opět zpevnily defenzivu. Přece jen dvanáct inkasovaných gólů během pěti zápasů bylo na Zdenka Frťalu příliš.
„Bylo na čase něco změnit, soupeř se už na vás připraví. Změna naší hry z toho částečně pramenila, což ale neznamená, že jsme nechtěli kombinovat. Jen jsme nehodlali dál znervózňovat fanoušky, když Trmal dostane v prvním poločase tři malé domů,“ pronesl teplický stratég.
„Chtěli jsme vzadu udržet nulu, povedlo se. Víme, že při současném herním stylu si nějakou šanci vypracujeme. Důležité bylo ubránit Jawa, který nám v posledních třech vzájemných zápasech pokaždé dal gól. Připravili jsme se na něj, přestože jsme čekali, že od začátku nastoupí Chramosta. Asi by nás pozlobil,“ oddechl si kapitán Michal Bílek.
„Dovolím si říci, že naše středová řada přehrávala stejnou formaci Jablonce. Naší střední záložníci Lukáš Mareček, Marcel Čermák a Jan Fortelný hrají dobře, jsou fotbaloví a v této trojici jim to sedí,“ pochvaloval si Bílek spoluhráče, ačkoli se sám od startu ligy zatáhl na kraj obrany.
Chtěli odpovědět na prohru s Brnem
Teplický muž s páskou doufal v napravení předchozí domácí porážky se Zbrojovkou Brno (0:2) i výplach od Sparty (1:4) o týden dřív. „Teď jsme to odčinili,“ věděl.
Matěj Radosta souhlasil: „Byli jsme si vědomi síly Jablonce, má skvěle zvládnutou výstavbu. Chtěli jsme je nechat hrát a zaútočit z rychlých kontrů. Presink nám vyšel, v přechodové fázi jsme je do ničeho velkého nepustili.“
I zásluhou tuhé obrany, kdy se místy z defenzivní čtyřky stávala pětka a Radosta soubojoval s vysunutým Sobolem. Jablonec se zmohl na jedinou střelu na bránu.
„Někdy spadám až do obranné linie a tím, že Jablonec vytahuje krajní beky velmi vysoko, jsem takovou roli musel splnit. Nemám s tím problém, protože jsem hrával wingbeka a defenzivní návyky mám,“ popsal jeden z nejzajímavějších hráčů na teplické soupisce.
Sám navíc přinesl uklidňující trefu na 2:0. To, co loni zvládl za 32 zápasů, tedy vstřelit tři branky a na dvě nahrát, splnil skoro už nyní. K vyrovnání vlastní rekordní bodové bilance mu schází jeden gól. „Častěji se dostávám do útočných situací. Snažím se pořád o to samé. Trápit svou rychlostí obranu a přidat kvalitu do finálky,“ poodhalil Radosta recept.
„Už jsme měli pocit, že to Pulky (Matěj Pulkrab) s přihrávkou na něj prováhal, ale Rady (Matěj Radosta) se z toho dostal exkluzivně,“ cenil si Frťala.
Kouč zároveň překvapil nasazením Indrise Hopiho do startovací jedenáctky. Ačkoli to měl s tvrdým bekem Cedidlou těžké a několikrát s ním odpadl ze souboje, trenér předpovídá další mladíky v sestavě z vlastní líhně. Ještě aby ne, vždyť teplický dorost coby nováček vede nejvyšší soutěž.
Dojde se šesti brankami na aktuálně nejlepšího střelce ligy U19, ukrajinského forvarda Rodomyra Zosimenka? Podobným stylem drtil na jaře dorosteneckou ligu hradecký Umar, dnes stabilní člen áčka Východočechů.
„Je otázkou času, kdy do tréninkového procesu z dorostu některé kluky pozveme. Dokazují, že dorosteneckou ligu hrají oprávněně. Blíží se reprezentační pauza, což je u nás zaběhlý cyklus, v němž si vytahujeme mladíky nahoru. Budeme chtít, aby se postupně začlenili do B týmu a co nejdřív se seznámili s dospělým fotbalem,“ nastínil Frťala plán s talenty.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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