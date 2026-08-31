Plzeň doplatila na pravidlo o střídání. Blbost, zlobil se Kováč. Čekat musel i Vorlický
Fotbalisté Plzně v neděli v 6. kole remizovali doma se Slováckem 1:1, před vlastními fanoušky ztratili body ve třetím zápase Chance Ligy ze čtyř. Hosté skórovali ve chvíli, kdy měla Viktoria na hřišti o jednoho hráče méně. Stefan Pirgič musel kvůli novému pravidlu o střídání čekat u lavičky, stejná věc potkala v zápase i záložníka Slovácka Lukáše Vorlického. „Osobně se mi to pravidlo úplně nelíbí,“ přiznal po utkání trenér hostů Jan Jelínek.
Od nové sezony fungují v Chance Lize, podobně jako v jiných evropských soutěžích, nová pravidla. Hlavní rozhodčí Jan Beneš se svými asistenty použil v nedělním zápase Plzně se Slováckem (1:1) pravidlo týkajícího se pomalého střídání. Ve zkratce - hráč musí po zvednutí cedule se střídáním opustit plochu do deseti vteřin, pokud ne, jeho náhradník nesmí minimálně další minutu zasáhnout do hry.
V neděli nové pravidlo zasáhlo oba celky – hosty v případě výměny Pavla Jurošky za Lukáše Vorlického, v závěru domácí při střídání Tomáše Ladry za Stefana Pirgiče.
Co se přesně v Doosan Areně seběhlo?
Od času 57:06 hlasatel oznamoval střídání Vorlického za Jurošku. Záložník Slovácka ale nestihl hřiště opustit v požadovaném časovém limitu. Vorlický tím pádem musel u postranní čáry čekat minimálně další minutu, než ho čtvrtý rozhodčí pustil do hry.
Během inkriminovaného času hrálo Slovácko o deseti. Až v čase 58:40 byla hra přerušená po nepřesné střele Merchase Doskiho a následně mohl křídelník Slovácka vběhnout na plac.
Stejné pravidlo rozhodčí uplatnili i v případě plzeňského střídání. V čase 79:20 zvedl čtvrtý sudí ceduli oznamující pátou změnu v domácí sestavě. Hřiště opouštěl autor prvního gólu Tomáš Ladra, místo něj se do hry chystal Stefan Pirgič. Jenže ani Viktoria výměnu na trávníku nestihla - v čase 79:54 stál Ladra u čáry a divil se, že jeho náhradník není vpuštěný do hry.
Plzeň na nucené oslabení doplatila nejhorším způsobem. V čase 81:06 vstřelilo Slovácko gól na konečných 1:1 a až poté mohl Pirgič do hry. Paradoxně v momentě, kdy by za nerozhodnutého stavu možná Plzeň raději nasadila ofenzivnějšího hráče.
Trenérům se pravidlo nelíbí
„Je to samozřejmě naše blbost. Měli jsme nachystaného Pirgiho, ten by v tom prostoru byl. Takhle jsme tu stranu dočíslovali blbě. Bylo to laciné, jednoznačně naše pochybení, které nás stálo dva body,“ zlobil se domácí trenér Radoslav Kováč. „Rozhodčí se má zachovat lidsky a střídajícího hráče upozornit, že dochází k odpočítávání. Což se nestalo,“ dodal Adam Gabriel, který si dva dny po přestupu z Midtjyllandu odbyl premiéru v Plzni na pravé straně obrany.
Ve chvíli, kdy střídající hráči viditelně svůj odchod z trávníku nezdržují a přesto je jejich tým potrestaný, vypadá nové pravidlo zvláštně. Ne vždycky se striktně uplatňuje tak, jak to činil sudí Beneš v Plzni. Střídání v jiných zápasech trvají déle a náhradníci bývají normálně vpuštěni do hry.
Příklad z nedělního derby: v čase 61:34 byla zvednuta cedule u dvojího střídání Slavie (Chorý, Isife za Vlčka s Ouandou). Zatímco Vlček přiběhl k postranní čáře prakticky hned, Ouanda pouštěl na plac Chorého v čase 61:50, tedy za desetivteřinovým limitem. A tady k žádnému trestu nedošlo. Podobných případů lze dohledat mnohem víc.
„Jsem rád, že to rozhodčí udělal u nás i u soupeře konzistentně. Osobně se mi pravidlo úplně nelíbí. Je to zvláštní, když se jedná o pár vteřin, pak to přidává zbytečné negativní emoce,“ řekl po utkání v Plzni trenér Slovácka Jan Jelínek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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