ZLATÁ PÍŠŤALKA: Trochu úzkostlivý, ale jinak velmi přesný Machálek, derby „S“ zvládl
Docela úleva – po největším zápasu podzimu se neřeší, zda, kdy a proč fouknul do píšťaly hlavní rozhodčí Jan Machálek. Sudí své první derby „S“ zvládl, i když byl zbytečně úzkostlivý při hře tělem. Co v 6. kole Chance Ligy zaujalo? Trest za zdržování při střídání, při němž Plzeň dostala vyrovnávací gól. A taky Hellebrandovo vyloučení – bylo na místě? Podívejte se, jak server iSport ohodnotil rozhodčí v tradiční rubrice Zlatá píšťalka.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|83%
|0%
100%
Sparta Praha
|8%
|0%
88%
10%
Viktoria Plzeň
|4%
|0%
72%
23%
Slovan Liberec
|3%
|0%
76%
20%
Jablonec
|1%
|0%
53%
33%
14%
Hradec Králové
|1%
|0%
44%
38%
18%
Baník Ostrava
|1%
|1%
40%
39%
21%
Sigma Olomouc
|0%
|1%
34%
42%
24%
Mladá Boleslav
|0%
|1%
29%
41%
30%
Teplice
|0%
|1%
27%
43%
30%
Bohemians 1905
|0%
|2%
21%
39%
41%
Zbrojovka Brno
|0%
|6%
9%
31%
59%
Slovácko
|0%
|18%
13%
86%
Pardubice
|0%
|21%
10%
89%
Artis Brno
|0%
|22%
10%
89%
Zlín
|0%
|28%
8%
91%