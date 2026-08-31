Předplatné

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Trochu úzkostlivý, ale jinak velmi přesný Machálek, derby „S“ zvládl

Derby dostal na starost rozhodčí Jan Machálek
Derby dostal na starost rozhodčí Jan MachálekZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Derby dostal na starost rozhodčí Jan Machálek
Zklamaní hráči Sparty po prohře v derby
Zklamaní hráči Sparty po prohře v derby
Tomáš Chorý v debatě s Adamem Ševinským
Slávisté ovládli Letnou
Adam Ševínský diskutuje s Tomášem Chorým
Jindřich Trpišovský se raduje z výhry v derby
84
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Docela úleva – po největším zápasu podzimu se neřeší, zda, kdy a proč fouknul do píšťaly hlavní rozhodčí Jan Machálek. Sudí své první derby „S“ zvládl, i když byl zbytečně úzkostlivý při hře tělem. Co v 6. kole Chance Ligy zaujalo? Trest za zdržování při střídání, při němž Plzeň dostala vyrovnávací gól. A taky Hellebrandovo vyloučení – bylo na místě? Podívejte se, jak server iSport ohodnotil rozhodčí v tradiční rubrice Zlatá píšťalka.

Video placeholder
Po intervenci VARu vyloučení Hellebranda v závěru utkání Zbrojovka - Zlín • iSport.cz

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
83%0%
Sparta Praha
8%0%
Viktoria Plzeň
4%0%
Slovan Liberec
3%0%
Jablonec
1%0%
Hradec Králové
1%0%
Baník Ostrava
1%1%
Sigma Olomouc
0%1%
Mladá Boleslav
0%1%
Teplice
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Zbrojovka Brno
0%6%
Slovácko
0%18%
Pardubice
0%21%
Artis Brno
0%22%
Zlín
0%28%
Predikce aktualizována: 31. 8. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů