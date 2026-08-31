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Kobylík: Výsledek derby nepřekvapil. Slavia je nejdál, xG není podstatné

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SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Sešívaní ovládli derby, Šturm a Ayaosi pečetili výhru • Zdroj: isport.tv
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David Kobylík, pfa
Chance Liga
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Navzdory statistikám uspěla v derby Slavia s pohodlným náskokem a Spartu svalila 3:0. „Výsledek je krutý. Snažili se hrát, ale Slavia je takticky přehrála. Letenští prostě narazili na lepšího soupeře,“ říká v tradičním komentáři expert Sportu David Kobylík. „Ještě je brzy na to říkat, že je o mistrovi rozhodnuto, ale Slavia se posouvá a silou i šířkou kádru je nejdál,“ dodává. Mistr Evropy do 21 let pochválil obě strany za předvedenou hru bez excesů.

„Výhra Slavie mě nepřekvapila, ale takhle vysoký výsledek jsem nečekal. Obhájci titulu ukázali, že změnili složení kádru a mají víc herních variant. Všichni čekali v sestavě Chytila nebo Chorého, ale trenéři zvolili jiné a velmi dobré řešení. Celý zápas „sešívaní“ ovládli a zase potvrdili, že jsou zkrátka dál než Sparta.

Trenér Trpišovský připravil výbornou taktiku a hráči se mu odvděčili. Překvapivých tahů v sestavě bylo víc a všechno zafungovalo výborně. Sparta se většinou prosazuje ze vzduchu a má zajímavá křídla, což Slavia přesně přečetla a pak skvěle zvládala přímočaré brejky do otevřené obrany. Výrazně tuhle taktiku usnadnil i

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