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Beton? NE. Trpišovský převezl Priskeho a vyzkoušel si verzi pro LM. Baník rubal, Sigma bez srdce

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Beton? NE: Trpišovský převezl Priskeho a připravil tým na LM. Baník rubal, Sigma bez srdce • Zdroj: isport.tv
Slávisté ovládli Letnou
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Chance Liga
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Sestava, kterou nečekal snad nikdo: bez věže v útoku a vzadu se čtyřmi stopery… „Ale pozor, Slavia nepřijela na Letnou betonovat! Trpišovský přečetl Priskeho a vystihl slabá místa Sparty,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl. „Navíc se mu povedlo vyzkoušet si v takové demoverzi fotbal, který by Slavia mohla předvádět v Lize mistrů,“ všiml si jeho kolega Bartoloměj Černík. Prostor ale dostanou i jiné kluby: „Baník rubal: tým bojovníků porazil soubor individualit, Sigma hrála bez srdce a má jen plán A,“ komentuje zápas v Ostravě Michal Kvasnica.

  • Jak Kováč mění Plzeň navzdory „kocovině“ po poháru?
  • Co Chorý versus fanoušci na Letné?
  • A jak nakopnout Brunese?

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Bonus: Evropská osobka Slavie, data z derby a moc hodné Pardubice. Jak Kováč mění Plzeň? • iSport.cz

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
83%0%
Sparta Praha
8%0%
Viktoria Plzeň
4%0%
Slovan Liberec
3%0%
Jablonec
1%0%
Hradec Králové
1%0%
Baník Ostrava
1%1%
Sigma Olomouc
0%1%
Mladá Boleslav
0%1%
Teplice
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Zbrojovka Brno
0%6%
Slovácko
0%18%
Pardubice
0%21%
Artis Brno
0%22%
Zlín
0%28%
Predikce aktualizována: 31. 8. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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