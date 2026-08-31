Beton? NE. Trpišovský převezl Priskeho a vyzkoušel si verzi pro LM. Baník rubal, Sigma bez srdce
Sestava, kterou nečekal snad nikdo: bez věže v útoku a vzadu se čtyřmi stopery… „Ale pozor, Slavia nepřijela na Letnou betonovat! Trpišovský přečetl Priskeho a vystihl slabá místa Sparty,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl. „Navíc se mu povedlo vyzkoušet si v takové demoverzi fotbal, který by Slavia mohla předvádět v Lize mistrů,“ všiml si jeho kolega Bartoloměj Černík. Prostor ale dostanou i jiné kluby: „Baník rubal: tým bojovníků porazil soubor individualit, Sigma hrála bez srdce a má jen plán A,“ komentuje zápas v Ostravě Michal Kvasnica.
- Jak Kováč mění Plzeň navzdory „kocovině“ po poháru?
- Co Chorý versus fanoušci na Letné?
- A jak nakopnout Brunese?
Ligu naruby včetně bonusové části si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|83%
|0%
100%
Sparta Praha
|8%
|0%
88%
10%
Viktoria Plzeň
|4%
|0%
72%
23%
Slovan Liberec
|3%
|0%
76%
20%
Jablonec
|1%
|0%
53%
33%
14%
Hradec Králové
|1%
|0%
44%
38%
18%
Baník Ostrava
|1%
|1%
40%
39%
21%
Sigma Olomouc
|0%
|1%
34%
42%
24%
Mladá Boleslav
|0%
|1%
29%
41%
30%
Teplice
|0%
|1%
27%
43%
30%
Bohemians 1905
|0%
|2%
21%
39%
41%
Zbrojovka Brno
|0%
|6%
9%
31%
59%
Slovácko
|0%
|18%
13%
86%
Pardubice
|0%
|21%
10%
89%
Artis Brno
|0%
|22%
10%
89%
Zlín
|0%
|28%
8%
91%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu